تصمیم جدید شورای چهارم برای انتخاب شهردار تهران/ محسن هاشمی و قالیباف در کورس رقابت

دکتر رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر به نتایج جلسه روز گذشته شورای چهارم شهر تهران اشاره کرد و گفت: در این جلسه که حدود 2 ساعت طول کشید، اعضای شورا تصمیم گرفتند برای انتخاب شهردار آینده تهران یک روش جدید اتخاذ کنند.

وی با اشاره به حضور 21 نفر از 31 عضو شورای چهارم در جلسه روز گذشته ، اظهارداشت: در این جلسه تصمیم گرفته شد هر یک از اعضای شورا به 2 نفر از کاندیداهای شهرداری رای بدهد و این آرا در جلسه بعد شورا که روز سه شنبه (فردا) باشد، مورد شمارش قرار می گیرد و اگر کاندیدایی حداقل 11 رای داشت، مورد ارزیابی و انتخاب شورا قرار می گیرد.

حافظی ادامه داد: با توجه به اینکه شورا 31 عضو دارد، آرای اعضا می بایست به 62 رای برسد که پیش بینی می کنیم 4 یا 5 نفر بتوانند حداقل 11 رای کسب کنند که این گزینه ها در جلسات بعدی شورا غربالگری شده و در نهایت 2 نفر به عنوان کاندیدای نهایی مورد ارزیابی و انتخاب شورا قرار خواهند گرفت.

عضو شورای چهارم شهر تهران در ارتباط با اعمال این شیوه انتخاب شهردار و احتمال اعتراض برخی اعضای شورا، گفت: در جلسه روز گذشته برای این تصمیم به اجماع رسیدیم و هرچند این جلسه غیررسمی بود اما با توجه به حضور اکثریت اعضا، این تصمیم گرفته شد. بنابراین این تصمیم اجرا خواهد شد مگر اینکه پیشنهاد جالب تری باشد و یا اینکه ایراد اعضای مخالف، منطقی باشد که در آن صورت تصمیم دیگری خواهیم گرفت.

حافظی درباره کاندیداهای اصلی برای نشستن بر صندلی شهرداری تهران، اظهارداشت: گزینه هایی از طیف اصولگرایان و اصلاح طلبان مطرح هستند اما بیشترین شانس را محسن هاشمی و محمدباقر قالیباف برای شهردار شدن دارند.

وی از چهره هایی همچون نیکزاد، مهرعلیزاده، عارف، ابتکار، رستم قاسمی و... به عنوان افراد مطرح در شورا نام برد و افزود: این افراد با فاصله زیادی از دو کاندیدای دیگر قرار دارند.

عضو شورای چهارم شهر تهران، مبنای انتخاب شهردار آینده پایتخت را مصالح مردم دانست و گفت: شهرداری نباید سیاسی باشد. فردی باید انتخاب شود که بیشترین توان و ظرفیت را برای پذیرش این مسئولیت داشته باشد و بنده نیز از همکارانم در شورای چهارم خواستارم که بدون توجه به گرایشها و سلیقه های سیاسی، شهردار آینده را انتخاب کنند.