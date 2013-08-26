به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا از فردا سهشنبه در شهر ناگویای ژاپن آغاز میشود و تیم فوتسال گیتیپسند به عنوان نماینده ایران در این دوره از بازیها با حریفان خود به رقابت خواهد پرداخت.
گیتیپسند مدافع عنوان قهرمانی این دوره از بازیها با تیمهای آردوس ازبکستان، جیاچ بانک تایلند و السد قطر در گروه دوم قرار دارد و کارش را از روز سهشنبه و با بازی با السد آغاز میکند.
نماینده ایران نسبت به سال گذشته در کادر فنی و ترکیب بازیکنان خود تغییراتی داشته است. روی نیمکت این تیم علیرضا افضل جای خود را به رضا لک سرمربی فصل گذشته شهید منصوری داده است تا این تیم با پشتوانه فنی بیشتری وارد مسابقات جام باشگاههای آسیا شود.
از مهمترین دغدغههای کادر فنی تیم گیتی پسند برای حضور در جام باشگاهها را میتوان به نداشتن بازیهای تدارکاتی قدرتمند اشاره کرد؛ مسابقاتی که بازیکنان تیم گیتی پسند در آن محک جدی بخورند و برای دیدار با تیمهایی که تدارکات گستردهای داشتهاند آماده شوند. البته نماینده ایران قبل از اعزام به ژاپن چند دیدار دوستانه با تیمهای لیگ برتری برگزار کرد. از این رو کادر فنی گیتی پسند به دو مسابقه نخست این تیم در جام باشگاهها به چشم مسابقات تدارکاتی نگاه خواهد کرد تا خود را آماده صعود به فینال و تکرار عنوان قهرمانی کند.
از دیگر محدودیتهای تیم گیتی پسند میتوان به مصدومیت چند بازیکن این تیم در هفتههای گذشته اشاره کرد؛ به گفته رضا لک سرمربی گیتی پسند، آسیب دیدگی محمد کشاورز برطرف شده و این بازیکن مشکلی برای حضور در مسابقات نخواهد داشت ولی فرشاد شارقی دیگر بازیکن این تیم هنوز دربند مصدومیت است و کادر پزشکی تلاش میکند این بازیکن را به دیدارهای مرحله گروهی برساند.
گیتی پسند در حالی برای تکرار قهرمانی به ژاپن میرود که از سه دوره گذشته، دو عنوان قهرمانی نصیب نمایندگان ایران شده است:
|دوره
|سال
|میزبان
|قهرمان
|نخست
|2010
|ایران - اصفهان
|فولادماهان سپاهان
|دوم
|2011
|قطر
|ناگویا اوشنز ژاپن
|سوم
|2012
|کویت
|گیتی پسند ایران
گروهبندی چهارمین دوره مسابقات جام باشگاههای آسیا به شرح زیر است:
گروه A: ناگویا ژاپن، شن زن چین، تایسون نام ویتنام، السداقه لبنان
گروه B: گیتی پسند ایران، آردوس ازبکستان، جی اچ بانک تایلند، السد قطر
همچنین برنامه مسابقات نماینده ایران به این شرح است:
* گیتیپسند ایران - السد قطر، سهشنبه، 5 شهریور، ساعت 10
* گیتیپسند ایران - جی اچ بانک تایلند، چهارشنبه، 6 شهریور، ساعت 10
* گیتیپسند ایران - آردوس ازبکستان، پنجشنبه، 7 شهریور، ساعت 12
ساعت بازیها به وقت ایران است و تمام بازیها در ورزشگاه اوشن برگزار خواهد شد.
