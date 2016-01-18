مایه کوبی جمعیت دام سنگین علیه بیماری «ال اس دی» درشهرستان بجنورد

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای این طرح حدود ۹ هزار راس دام سنگین مایه کوبی می‌شوند.

وی اظهار داشت: طرح مایه کوبی دام‌های سنگین علیه بیماری ال اس دی، با همکاری چهاراکیپ دولتی و چهار اکیپ خصوصی از روز ۳۰ دی ماه به مدت ۲۰ روز کاری در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

رحیمی از برون سپاری ۵۰ تا ۶۰ درصد عملیات طرح مایه کوبی به بخش خصوصی خبرداد و از بخشداران، دهیاران و شوراهای روستایی و دامداران خواست تا در اجرای این طرح همکاری کنند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بجنورد در مورد بیماری «لمپی اسکین» یا LSD گفت: بیماری ال اس دی یک بیماری ویروسی ویژه دام سنگین است و از بیماری‌های مشترک نیست.

به گفته رحیمی این بیماری طی دو سال گذشته خسارات فراوانی به صنعت دامپروری وارد کرده است.

وی تصریح کرد: این بیماری به وسیله یک نوع پشه منتقل می‌شود و علاوه بر واکسیناسیون و کنترل جمعیت پشه‌ها، سم پاشی اماکن دامی می‌تواند یکی از راه‌های پیشگیری این بیماری باشد.

رحیمی با معرفی سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ از روستاییان و دامداران این شهرستان خواست تا در اجرای هرچه بهتر این طرح فراگیر همکاری کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای کامل و موفق این طرح، خسارات احتمالی ناشی از این بیماری در سال آینده کاهش یابد.