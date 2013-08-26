تولید دام بومی در استان همدان باید متوقف شود/ لزوم افزایش تولید دام اصیل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظرپور ظهر دوشنبه در افتتاح گاوداری روستای آق علی حصار شهرستان همدان اظهار داشت: این گاوداری با زیربنای 1755 متر مربع و 50 راس گاو به افتتاح و بهره برداری رسید.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان افزود: در ارتباط با پرورش دام سنگین در استان همداندو طرح در حال اجرا است.

وی ادامه داد: یکی از این دو طرح مربوط به اصلاح نژاد و یک طرح نیز مربوط به تغذیه است.

نظرپور گفت: از اهداف سازمان کشاورزی، هدایت دامدار به انتخاب بهترین محل برای ایجاد مراکز تولیدی است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان بیان داشت: بحث پرورش دام سنگین در استان همدان بسیار مهم است که با ایجاد واحدهای گاوداری با پرورش گاو اصیل این امر انجام می شود.

تولید گاو اصیل در استان همدان افزایش یابد

وی تاکید کرد: باید در استان همدان تولید دام بومی متوقف شود و بجای آن تولید گاو اصیل افزایش یابد.

نظرپور ابراز داشت: گام مهمی که سازمان جهادد کشاورزی برداشته این است که فعالیت دامداری های کوچک روستایی بسیار مطلوبتر از گذشته شده و بیماری های دامی نیز به نسبت گذشته کمتر شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: آزمایشگاه علوم دامی در همدان با دارا بودن تمام تجهیزات لازم در راستای بهبود فعالیت های دامی فعال است.

وی عنوان کرد: تولیدات موجود در شهرستان همدان فقط ایجاد بازار در شهرستان و استان همدان نیست بلکه عرضه شیر در خارج از استان نیز باید انجام شود.

نظرپور افزود: هدف اصلی ایجاد بازار سرمایه و ارزآوری در خارج از استان همدان است.

50 هزار دام سنگین و 250 راس گاو سبک در شهرستان همدان موجود است

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: 50 هزار دام سنگین و 250 راس گاو سبک در شهرستان همدان موجود است.

وی با بیان اینکه سالانه چهار هزار و 256 تن گوشت در شهرستان همدان تولید می شود، افزود: سالانه 61 هزار و 32 تن شیر، 11 هزار و 877 تن گوشت مرغ، 209 تن عسل در همدان تولید می شود.

نظرپور در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: پرورش ماهی های زینتی در شهرستان همدان با یک میلیون و 752 هزار قطعه در استان همدان مقام نخست را به خود اختصاص داده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان بیان داشت: گاوداری آق علی حصار روزانه 35 کیلوگرم شیر تولید می کند و در شهرستان همدان پنج واحد تولیدی دام سبک وجود دارد که دارای شناسنامه انفرادی هستند.