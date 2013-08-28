نخستین کلینیک کارآفرینی و کسب و کار استان مرکزی در اراک افتتاح شد

مدیر کلینیک کارآفرینی و کسب و کار و سازمان همیاری دانش آموختگان استان در حاشیه افتتاح این مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کلینیک در مرکز شماره 3 جهاد دانشگاهی استان در بخش های مختلف پذیرش، کلاس های آموزش مشاغل خانگی، کتابخانه تخصصی و ارائه مشاوره های تخصصی راه اندازی شده است.

محمد رضاآقاجانی با بیان اینکه برای تجهیز آن در مجموع بالغ بر 200 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است افزود: هم اکنون 50 نفر از متخصصان استان در قالب بانک اطلاعات مشاورین شناسایی شده تا مشاوره لازم را به مراجعین ارائه دهند و بعد از پرکردن فرم مربوطه برای بررسی به کمیته های مربوطه ارجاع داده شود.

وی گفت: دانشجویان، فارغ التحصیلان، دانش آموختگان، زنان سرپرست خانوار، متقاضیان و افرادجویای کار می‌توانند از مزایای این مرکز بهره‌مند شوند.

آقاجانی استعدادیابی و سپس انجام مشاوره برای راه اندازی مشاغل با توجه به ظرفیت وصنایع اسنان را ضروری دانست.