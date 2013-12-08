موفقیت ایران در مذاکرات ژنو در مقابل 6 کشور ابرقدرت برای دانشجویان حامل پیامهای مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین دکتر نادری در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اراک افزود: اکنون جمهوری اسلامی ایران در سایه پیشرفت ها و دستاوردهای علمی، با اقتدار در صحنه های جهانی حضور می‌یابد و در همه زمینه ها حرفی برای گفتن دارد.

وی اظهار داشت: دستیابی دانشمندان کشور ما به انرژی هسته ای، صنایع دفاعی پیشرفته و فن‌آوری نو، سبب رعب و وحشت مستکبران جهان شده است.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به این که خاستگاه این افتخارات و پیشرفتهای علمی و پژوهشی، دانشگاه است خاطرنشان کرد: دانشگاه محل علم آموزی و تولید علم است و وظیفه دانشجو تحصیل علم در کنار تهذیب نفس است.

وی اظهار امیدواری کرد که خروجی دانشگاه های میهن اسلامی ما، جوانانی اندیشمند، فرهیخته و متعهد به دین ،میهن و انقلاب باشد.

رئیس منطقه پنج و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ضمن تبریک 16 آذر «روز دانشجو» به دانشجویان کشور و به ویژه دانشجویان استان مرکزی و خانواده شهدای دانشجو گفت: نام‌گذاری یک روز به نام «روز دانشجو»، نشان‏ دهنده اهمیت و نقش کلیدی دانشجویان در پیشرفت و توسعه علمی کشور است.

توسعه علمی زیربنای توسعه فرهنگی

ملک سلیمانی با اشاره به این که توسعه علمی زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز می‌باشد افزود: امروز به یمن انقلاب اسلامی، آموزش عالی کشور توسعه کمی و کیفی بسیار خوبی پیدا کرده است و ایجاد 2500 مؤسسه آموزش عالی و وجود چهار میلیون نفر دانشجو و قریب صدهزار نفر عضو هیأت علمی، ظرفیت بسیار عظیمی در حوزه سرمایه انسانی ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: در صورتی که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، آموزش‌های هدفمند با نیازمندی‌های جامعه را به دانشجویان ارائه کند، هر مشکلی هرچند بزرگ بر سر راه توسعه و پیشرفت کشور توسط این جوانان مستعد برطرف خواهد شد.

سرپرست واحد اراک خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری و همه شهدا به ویژه شهدای دانشجو که در عرصه‏های گوناگون رودرویی با استکبار جهانی به درجه رفیع شهادت نایل آمده‌اند، توسعه علمی کشور بوده که اساس توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور است.

وی توضیح داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ایجاد اعتماد به نفس ملی در مردم ایران، شاهد پیشرفت های چشمگیری در حوزه علم و فناوری کشور هستیم و به خاطر وجود خودباوری و ایمان به توان بومی‌سازی همه نیازمندی‏های توسعه علمی در دانشمندان جوان و پرانرژی ایران، می توان به طور قاطع گفت که قلمرویی وجود ندارد که برای ورود به آن احساس ناتوانی کنیم.

دست‌آوردهای شگفت انگیز نمونه ای بارز از توانمندی دانشمندان ایرانی

سلیمانی دست‌آوردهای شگفت انگیز در عرصه های گوناگون علمی و فناوری را نمونه های بارزی از توانمندی دانشمندان ایرانی دانست و افزود: این پیشرفت های مهم نتیجه توجه و سرمایه گذاری بر روی جوانان و دانشجویان نخبه کشور است. البته باید زیرساخت های بیشتری برای حفظ این سرمایه های عظیم ملی انجام داد تا از سرقت آنها توسط قدرت های بزرگ علمی و اقتصادی جهان مثل چین و آمریکا جلوگیری شود.

سرپرست واحد اراک در ادامه گفت: دانشجویان و جوانان مستعد ایران نه فقط در ارتقای جایگاه علمی و فن‌آوری ایران به جایگاه 20 جهان سهم بزرگی داشته اند بلکه حتی به اذعان کشور آمریکا، 20 درصد از تولیدات علمی آن کشور توسط جوانان و دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا تولید می شود.

وی با اشاره به این که میانگین سن دانشمندان ایرانی در حوزه های مختلف 35 سال و در حوزه انرژی هسته ای صلح‌آمیز، بین 28-25 سال می باشد توضیح داد: این میانگین سنی بیانگر این است که تمام دانشمندان افتخارآفرین کشورمان در دامان انقلاب اسلامی رویش و شکوفا شده اند و دانشجویان و جوانان ایرانی نسبت به سرنوشت کشور حساس هستند و حتی برخی آمارهای مربوط به شرکت در انتخابات‌های گوناگون این حساسیت جوانان را نسبت به دوره های مختلف سنی نیز نشان می دهد.

بهار جوانی دوره دانشجویی است

سلیمانی با بیان این که "حساسیت نسبت به سرنوشت کشور و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم ریشه اعتقادی دارد" یادآور شد: بر اساس جهان بینی اسلامی و توحیدی، انسان در برابر خدا، خود و جامعه ای که در آن زندگی می‌کند مسئول است.

سرپرست واحد اراک به کارگیری سه نکته را برای فعالیت های پر فراز و نشیب اجتماعی و سیاسی مهم دانست و اظهار داشت: آگاهی صحیح و دقیق از پدیده های اجتماعی، داشتن تحلیل سیاسی و اتخاذ موضع آگاهانه، هوشمندانه و برخاسته از مبانی اسلامی از نکاتی است که باید در پرداختن به فعالیت های سیاسی و اجتماعی به آن ها توجه کرد. در این صورت باید به الزامات و آگاهی های لازم در این مسیر شناخت داشته باشیم تا دچار مشکل و گمراهی نشویم.

سلیمانی خطاب به دانشجویان گفت: یک سخن پدرانه به شما دانشجویان بگویم که دوره جوانی بهار زندگی است و بهار جوانی دوره دانشجویی است. بنابراین باید از این فرصت برای خودسازی و آماده شدن برای ایفای نقش در آینده کشور استفاده کرد. قطعاً آینده کشور در گروی تلاش دانشجویان امروز است؛ آن چنان که امروز کشور توسط دانشجویان دیروز اداره می شود.

شایان ذکر است حجت الاسلام نادری در ادامه سخنرانی خویش، به پرسش‌های دانشجویان پاسخ دادند و به نقد و بررسی سؤالات آن ها پرداختند.