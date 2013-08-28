به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست دینی مرکز گفت و گوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و اندیشمندان کره جنوبی (بودایی و مسیحی) با عنوان «نقش دین در ارتقاء ارزش های اخلاقی و انسانی» چهارشنبه شش شهریور ماه در این سازمان برگزار شد.

دکتر عبدالرحیم گواهی رئیس مرکز پژوهش ادیان جهان طی سخنانی با اشاره به نقش سازنده دین در ارتقاء فضیلت های اخلاقی گفت: از آن جا که عقل انسان متغیر است فضیلت هم بی ثباتی خواهد داشت. سابقه تاریخی ادیان این را نشان نمی دهد که همواره در راه ارتقاء فضیلت ها کار کرده ایم بلکه گاهی ادیان با هم جنگ کرده اند چه جنگ درون دینی چه جنگ بین ادیان.

وی با اشاره به وضعیت کنونی جهان تصریح کرد: الان بزرگترین مشکل ما در جهان چیست؟ درست است که استعمار جهانی بسیاری از مسائل را در پی داشته است اما مشکل اساسی جهان اسلام تکفیری ها، القاعده و طالبان هستند که بیشتر در افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه دست به کشتار می زنند و شیعه و سنی نیز برای آن ها فرق نمی کند. این یک نزاع درون گروهی است که در دیگر ادیان نیز وجود دارد. حتی در خود کره جنوبی درگیری بین مسیحیان کاتولیک و پروتستان بسیار مشهود است در هند هم این مسئله را بین هندوها و مسلمانان می بینیم و متاسفانه اخبار وحشتناکی در مورد کشتار مسلمانان به دست بودائیان در میانمار وجود دارد.

وی افزود: دین برای ارتقاء فضیلت های انسانی و اخلاقی است اما دین که خود یک فضیلت و موهبت است می تواند به دست ما غلط معنا شود. حتی اگر امروز حضرت عیسی (ع) حضور داشتند قطعا جنگ بین کاتولیک و پروتستان وجود نداشت همانطور که ما معتقدیم در آخر الزمان صلح با ظهور حضرت حجت (عج) در میان ادیان حاکم خواهد شد. ما برای این که دین را به مسئله ارتقاء فضائل برگردانیم باید به قول سهراب سپهری دیده ها را بشوییم.

دکتر گواهی در پایان تاکید کرد: باید بین امت های دینی پیوند ایجاد گردد. بشر امروز با مشکلات زیادی روبروست و این در حالی است که علم به جای خدا نشسته است اما علم نمی تواند جایگزین خدا گردد و وظیفه ما و مسیحیان و همه ادیان این است که به این مسئله بپردازیم و اول ما باید در جهان اسلام وحدت ایجاد کنیم آن گاه با دیگر ادیان پیوند برقرار کنیم.

در بخشی از این نشست پروفسور تی سونگ چیم نائب رئیس کنفرانس ادیان برای صلح طی سخنانی گفت: هر دینی یک نظریه اخلاقی دارد و دین یک تاریخ طولانی در این باره دارد. جامعه مدرن هم مبتنی بر اخلاق سنتی است. امروز اخلاق عملی و طبیعی معقول است اما نمی تواند همه مشکلات را حل کند. بسیاری از دلایل ریشه در از دست دادن متافیزیک است.

وی افزود: در بسیاری از جوامع جرایم افزایش یافته است. ما معتقدیم که اخلاق مبتنی بر هدف غایی جهان است. در بودیسم کل هستی را حقیقت می نامیم و این با وفاداری دینی مبتنی می گردد. حقیقت ریشه هماهنگی در بودیسم است که روابط انسانی را تنظیم می کند. رابطه با حقیقت مستلزم وفاداری مطلق از سویی و نیز تلاش برای دستیابی به شخصیت کامل است.

این فعال صلح تصریح کرد: حقیقت در واقع قدم های عملی را برای ما توصیف می کند لذا اخلاق در بودیسم برای ما یعنی تلاش کردن و حل رابطه انسانی. در مورد رابطه انسان و متافیزیک پیش زمینه اخلاق تاثیر گذار است و این با نظریه منشاء بودایی مرتبط می گردد. هیچ وجودی نمی تواند به صورت مستقل وجود داشته باشد بلکه این وجود باید با وجود اصلی مرتبط باشد. تمامی اشیائی که در جهان وجود دارند یک جنبه عملی دارند که باز مبتنی بر حقیقت مطلق است لذا بشر بر اساس منشاء فیض به روشنایی درون می رسد.

وی درباره چگونگی ارتقاء ارزش های اخلاقی و انسانی بر اساس دین گفت: ارزش های اخلاقی و انسانی ممکن است حق نباشند مثل اخلاق در کمونیست ها که از جبر ارائه می شد و معنای حقیقی در اینجا متفاوت بود. ارزش های اخلاقی محدود به حیطه یک دین نیست همه ادیان بر روی فعالیت های میسیونری تمرکز می کنند اما از گفتگوی بین ادیان حمایت نمی کنند و این در حالی است که کره جنوبی دارای یک مرکز دینی است که بحث گفت و گوی بین ادیان را دنبال می کند و در پی اشاعه ارزش های اخلاقی و دینی است.