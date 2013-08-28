آغاز عملیات بهسازی مسیرهای منتهی به بزرگراه امام علی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی با اعلام این خبر گفت: در عملیات بهسازی کوچه های منتهی به بزرگراه امام علی (ع) احداث نهر و جدول، فضای سبز و آسفالت انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه عملیات بهسازی تا مهر ماه به طول می انجامد، خاطر نشان کرد: خیابان سبلان به سمت جنوب و همچنین خیابان دماوند به سمت شمال حد فاصلی است که عملیات بهسازی در آنها در دستور کار قرار دارد.

معاون شهردار منطقه 7 با بیان اینکه کار تعریض و خرید املاک ضلع شمال و جنوب خیابان دماوند با سرعت در حال انجام است، تصریح کرد: تعریض خیابان دماوند حدفاصل سبلان تا خیابان شهیدکیایی رو به اتمام است.

شفیعی افزود: کارهای عمرانی از قبیل احداث نهر و جدول، روکش آسفالت، پیاده روسازی در نواحی پنج گانه منطقه و همچنین ساخت مسجد اعظم در خیابان شیخ صفی با جدیت و به طور مستمر در حال پیگیری است.

به گفته وی پیش از راه اندازی بزرگراه امام علی (ع) اقداماتی از قبیل تغییر جهات معابر فرعی منتهی به بزرگراه در دستور کار قرار داشت و برای نشان دادن تغییر جهات 100 مترمربع بنر و 60 مترمربع تابلو هدایت مسیر نصب شد.

معاون شهردار منطقه 7 با اشاره به انسداد معابر منتهی به بزرگراه و نصب 40 عدد دستک u شکل در ابتدای این معابر تصریح کرد: بعد از راه اندازی بزرگراه 27 عدد سیلندر ایمنی، 870 سیلندر ایمنی ، تابلو طرح زوج و فرد، 60 مترمربع تابلو هدایت مسیر، 150 مترمربع بنر ترافیکی ، 270 عدد مینی نیو جرسی در تقاطع سبلان و امام علی (ع)، 850 مترمربع خط کشی بستر سطوح بزرگراه و 120 عدد تابلو و علائم انتظامی نصب شد.