نفرات برتر سه وزن نخست مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در روز نخست این رقابتها که شب گذشته پنج شنبه در سمنان برگزار شد، مدعیان اوزان 55، 96 و 120 کیلوگرم به ترتیب با 47، 43 و 25 آزادکار بودند به مصاف یکدیگر رفتند.

بر این اساس رده بندی سه وزن نخست به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: 1- رضا اطری (مازندران) 2- علی حاج آقا نیا (مازندران) 3- فرید دژم خوی (آذربایجان شرقی) و مظاهر شربتی (گلستان) 5- ایمان زارعی (تهران) و میثم محمودجانلو (مازندران)

96 کیلوگرم: 1- امیر محمدی (خراسان شمالی) 2- محمدحسین محمدیان (مازندران) 3- جواد نظری (کرمانشاه) و اصغر عبدالملکی (البرز) 5- بهادر کریمی (کرمانشاه) و آرش ساکی (لرستان)

120 کیلوگرم: 1- احمد کریمی (البرز) 2- امیرحسین کیانیان (تهران) 3- رضا الفت پور (کرمانشاه) و پوریا رحمانی (مازندران) 5- محسن کاظمی (مازندران) و داریوش رستمی (گیلان)

مسابقات چهار وزن باقی مانده امروز و فردا(8 و9 شهریورماه) در سمنان برگزار می شود.

نفرات اول اوزان هفتگانه این رقابتها مجوز حضور مستقیم در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را کسب می کنند. به نفرات دوم تا چهارم هر وزن نیز مجوز حضور در مرحله اول انتخابی تیم ملی تعلق می گیرد.

اولین دوره رقابتهای عمومی کشتی آزاد بزرگسالان سال 91 در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.