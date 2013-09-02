آمریکا و غرب از پیش بازنده کنفرانس ژنو 2 شدند/جنگ برای ترکیه فلاکت بار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی عقب نشینی پی در پی آمریکا و کشورهای غربی از تهدید نظامی علیه سوریه ،"ارجان دولابچی" تحلیلگر روزنامه "آیدنلیک" ترکیه در گفتگو با مهر عقب نشینی کشورهای غربی از تهدید خود برای دخالت نظامی در سوریه را بیانگر شکست آنها قبل از نشست ژنو 2 خواند.

وی در اظهارات خود گروه های تروریستی و شرور حاضر در منطقه را نیروهای پیاده نظام آمریکا و غرب خواندو گفت استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه نمی تواند کار دولت سوریه باشد، زیرا در زمانی که این اتفاق افتاد نیروهای ارتش سوریه موفقیت های گسترده ای در نبرد با تروریست های مورد حمایت آمریکا به دست آورده بودند و تا مرزهای ترکیه آنها را عقب رانده بودند.

ارجان دولاپچی معتقد است آمریکا با طراحی این سناریو و به دنبال آن تهدید نظامی سوریه قصد داشت از آن به عنوان برگ برنده ای در مذاکرات آتی ژنو 2 استفاده کند و به عبارتی، پیروزی خود را با حمله و تهدید سوریه از پیش تضمین کند، اما همنطور که شاهد بودیم با مقاومت دولت و ملت سوریه و مخالفت های جهانی این تهدید هم خنثی شد و آمریکا و غرب از پیش بازنده این کنفرانس شدند.

وی در ادامه با اشاره به بروز شکاف در میان آمریکا و متحدان غربی اش درباره حمله به سوریه اظهار داشت در دوره ای تاریخی قرار داریم که دولت و ملت سوریه با مقاومت خود دشمنان خود را شکست داده و موجب هراس و متلاشی شدن اتحاد آنها شده اند.

این تحلیلگر ترک در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چرا "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه و حزب حاکم این کشور، آمریکا و غرب را به حمله نظامی به سوریه تشویق می کنند گفت: حزب حاکم عدالت و توسعه نماینده مردم ترکیه نیست و مردم ترکیه از همان ابتدای بحران سوریه با سیاست های دولت در این خصوص مخالفت کرده و شعار صلح سر داده اند.

وی با اشاره به اینکه دولت ترکیه از سیاست حمله به سوریه حمایت و اعلام کرده است در این راه هرگونه کمکی هم خواهد کرد گفت: رسانه های حامی دولت حتی به نظر من جنگ را آغاز کرده اند و بمبی را هم به سوی سوریه پرتاب کرده اند اما بمبی که پرتاب کردند کارساز نبود.

دولابچی در ادامه تاکید کرد که ملت ترکیه هرگز نمی خواهند کشورشان وارد جنگ با همسایه خود شود زیرا نمی خواهند در جنایات جنگی علیه همسایه شان شریک شود و لکه ننگی را با خود به همراه بکشند.

وی یکی از دلایل دولت اردوغان بر کوبیدن طبل جنگ علیه سوریه را اینگونه بیان کرد: ما هر روز شاهد شکست های بیشتری برای سیاست خارجی دولت ترکیه هستیم که آخرین و کاری ترین آنها برکناری محمد مرسی در مصر بود، حال دولت ترکیه به جای اینکه برای اصلاح سیاست های غلط خود قدم بردارد قصد دارد با جنگ افروزی و تلاش برای برکناری بشار اسد در سوریه بخشی از شکست های خود را در عرصه سیاست خارجی جبران کند.

این کارشناس درباره تبعات جنگ احتمالی سوریه برای ترکیه گفت: اوضاع اقتصادی ترکیه در حال حاضر هم مناسب نیست و درگیر شدن در چنین جنگی می تواند وضع اقتصادی ترکیه را متزلزل کند و آثار فلاکت باری برای مردم ترکیه به همراه داشته باشد.

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گفتگو: پیمان یزدانی