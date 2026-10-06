صدور ۵ هزار سند مالکیت جدید تا پایان سال در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکبری فضلی عصر امروز سه شنبه در نشست با مجموعه ثبت اسناد و املاک خوزستان بیان کرد: مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس تفاهم نامه ای در سطح ملی و به تبع آن در استان خوزستان نسبت به صدور اسناد مالکیت اقدام کرده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: از سال ۱۳۸۰ تاکنون حدود ۱۴۰ هزار سند مالکیت به مردم روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تحویل شده است.

وی با بیان اینکه سالانه سهمیه ای برای خوزستان تعیین می شود افزود: طی جلسات مشترک با ثبت اسناد و املاک خوزستان برنامه ریزی ها صورت گرفته است و ۶ ماهه اول سال جاری، حدود چهار هزار و ۸۰۰ جلد سند در قالب این تفاهم نامه به مردم تحویل شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان اظهار کرد: همچنین در جلسه امروز برنامه‌ریزی شد که تا پایان سال با تعامل و همکاری بین دو دستگاه حدود پنج هزار جلد سند دیگر تنظیم و به مردم تحویل شود.