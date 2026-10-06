ایثارگران شاغل در شهرداری بندر بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر عصر سه شنبه در این مراسم در بخشی از سخنان خود با اشاره به جایگاه رفیع شهر بوشهر در تاریخ مقاومت این سرزمین، تصریح کرد: اگر بوشهر پایتخت مقاومت و سنگر نخست دفاع از آب‌های خلیج فارس و سرزمین بزرگ ایران است، به برکت وجود انسان‌های شریفی است که همه وجودشان را برای دفاع از این سرزمین گذاشتند.

محمد مظفری افزود: ما در طول تاریخ انسان‌های بزرگی را همراه داشته‌ایم، هر بار که کشورهای استعمارگر و دشمنان خواستند از جنوب به این سرزمین نفوذ کنند این ایرانیان بودند که ایستادند و مقاومت کردند، در طول هشت سال دفاع مقدس نیز شما بودید که جان خانواده و همه‌ وجودتان را کنار گذاشتید و در جبهه‌ها حاضر شدید و از کیان این سرزمین دفاع کردید.

فرماندار بوشهر با روایت این افتخارات، خاطرنشان کرد: امیدواریم در مسیر کاری‌تان این روحیه دفاع و ایستادگی تداوم داشته باشد، بدون‌شک این دفاع تا زمانی که هر دشمنی بخواهد نگاه طمع‌آمیزی به این سرزمین بیندازد ادامه خواهد داشت.

وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که تمامی مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی بتوانند آنچه در شأن و لیاقت جامعه ایثارگران است را انجام دهند و برای آنان و خانواده‌های محترمشان آرزوی سلامتی و تندرستی کرد.

فرماندار بوشهر در ادامه این برنامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای عزیز به‌ویژه رهبر شهید و عزیزمان، از تلاش‌ها و زحمات شهردار بندر بوشهر که در هفته دفاع مقدس در راستای حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خدمات شایانی انجام دادند قدردانی کرد.

گفتنی است این آیین با هدف گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از ایثارگران شاغل در مجموعه شهرداری بندر بوشهر برگزار شد و در آن، از ۲۱ ایثارگر گران‌قدر با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد