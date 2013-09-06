توافق روسیه و آمریکا برای ادامه رایزنی ها در خصوص سوریه/رهبران جی20 مخالف حمله هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های خبری الجزیره و العربیه "ولادیمیر پوتین" در نطق پایانی نشست جی بیست در ادامه صحبت های خود گفت : از آنجا که بخش قابل توجهی از انرژی جهان از خاورمیانه تهیه می شود هشدار داد که بی ثباتی در این منطقه تبعات منفی بر اقتصاد جهان خواهد داشت.

وی در ادامه افزود : اغلب رهبران شرکت کننده در نشیت جی بیست مخالف حمله نظامی به سوریه بودند. به گفته پوتین نظرسنجی ها نیز نشان می دهند که مردم اغلب کشورهای جهان نیز با حمله به سوریه مخالف هستند.

پوتین افزود : بر اساس قوانین بین المللی بکارگیری زور علیه کشورهای مستقل ممنوع بوده و هر کس دست به این اقدام بزند خارج از عرف بین الملل عمل کرده است.

بر اساس این گزارش آمریکا، کانادا، فرانسه، عربستان و ترکیه حامی حمله نظامی به سوریه هستند و آلمان نیز نسیبت به انجام این حمله هشدار داده اند.

پوتین در ادامه به گفتگوی خود با "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت : در این گفتگوها فقط به موضوع سوریه پرداختیم و هیچ تغییری در دیدگاه های ما در خصوص این کشور حاصل نشد.

به گفته پوتین، آمریکا و روسیه موافقت خود را با ادامه رایزنی های وزرای خارجه خود در مورد سوریه اعلام کرده اند.

وی در ادامه به اوضاع مصر اشاره کرد و گفت : ما از برقرابری حالت فوق العاده در مصر نگران هستیم و بی ثباتی در این کشور را برای امنیت خاور میانه خطرناک می دانیم.

پوتین در ادامه گفت : ما تمام توان خود را برای برقراری ثبات در مصر بکار می گیریم و از کمک های بین المللی در این رابطه استقبال می کنیم.