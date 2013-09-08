ثبت 228 تغاونی در بیجار/17000 شغل در بخش تعاوني ايجاد شد

طاهر مهدیزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این خبر اظهار داشت: تعاوني‌ها نقش مهم و اساسي در اقتصاد كشور دارند و حمايت از تعاوني‌ها موجبات رشد و پويايي اقتصاد شهرستان را فراهم مي‌كند.

وي افزود: شركت‌هاي تعاوني توليدي در ايجاد شغل بسيار تاثيرگذار هستند و كمك به راه‌اندازي تعاوني‌هاي توليدي در دست اجرا براي شروع فعاليت و ايجاد شغل در شهرستان ضروري است.

مهدیزاده به تعاونی های سطح شهرستان بيجار اشاره کرد و گفت: در سطح شهرستان بیجار 96 تعاونی فعال و حدود 65 تعاونی غیر فعال و 65 تعاونی نیز در دست اقدام و بررسی است.

وی ادامه داد: شرکت های تعاونی فعال بیجاردر سه شاخه اصلی کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن فعالیت می کنند و بیش از 96 هزار عضو دارند كه در اين ميان براي بيش از 17 هزار نفر در بخش تعاوني در شهرستان بيجار نيز اشتغال ايجاد شده است.

مهدیزاده به مزیت های شرکت های تعاونی اشاره کرد و افزود: وام و تسهیلات بانکی و تخفیفات بیمه ای و مالیاتی از جمله امتیازهای کارآمد و موثر در کشش و ترغیب برای توسعه و ارتقای تعاونی ها است که اين مهم نقشی بی بدیل در اشتغالزایی و توسعه شهری دارد.

وی همچنین به اهداف تشکیل شرکت های تعاونی اشاره کرد و گفت: فراهم كردن بستر مناسب برای کار و کارافرینی برای همه و تلاش برای توزیع همگون ثروت در جامعه و تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از تورم و احتکار از جمله اهداف و شاخصه کلی فعالیت تعاون در کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت های چشمگیر اداره تعاون بیجار در همایش های سطح کشوری اشاره کرد و بیان داشت: حضور در همایش تعاونی‌های برتر کشور از جمله فعالیت‌ها و اقدامات دیگر این اداره بود که شرکت‌های تعاونی کابل کنترل سپهر، شرکت تعاونی 911، شرکت تعاونی 1041 خدمات اداری شرکت سیمان و تعاونی 847 فرآور بتن‌آرمه حائز رتبه شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

مهدیزاده در پایان نقش تعاون در اقتصاد کشور را پراهمیت خواند و عنوان کرد تعاونی ها می توانند در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور به مسوولان کمک کنند.