به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی روز سه شنبه 19 شهریور ماه با حضور داوود فتحعلی بیگی دبیر جشنواره، محمدحسین ناصر بخت قائم‌مقام جشنواره، حمیدرضا اردلان دبیر بخش سمینارها و قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی حوزه هنری در سالن کنفرانس تئاتر شهر برگزار شد.

پیمان شریعتی دبیر اجرایی جشنواره و مجری جلسه در ابتدای این نشست با اشاره به برنامه هایی که مرکز برای برگزاری با کیفیت این جشنواره داشته است، گفت: این دوره از جشنواره در 10 بخش مختلف برگزار می شود که قرار است بخش نمایش های قهوه خانه ای در زیرزمین شیرینی فروشی آق‌بانو که یک رستوران سنتی است، برپا شود. همچنین در این دوره تالار اصلی تئاتر شهر و سالن حافظ را به خاطر تعهداتی که این سالن ها برای اجرای آثار داشتند در اختیار نخواهیم داشت. همچنین جشنواره به صورت همزمان در کاشان، همدان، خرم آباد و فسا برگزار می شود و آثار در این شهرها به شکل اجرای عمومی در معرض دید علاقه‌مندان قرار می گیرند.

در ادامه قادر آشنا با اشاره به لزوم برگزاری جشنواره آیینی و سنتی گفت: باید تلاش کنیم این گونه نمایشی رونق پیدا کند و پر محتواتر شود. همچنین باید اجرای عمومی این نوع نمایشها در اولویت قرار گیرد. معتقدم همانطور که باید برگزاری جشنواره های اضافی که رونقی هم ندارند در تهران و شهرستانها کاهش پیدا کند، باید برخی فعالیتهای نمایشی از جمله برنامه های جشنواره آیینی و سنتی رونق پیدا کند.

لزوم برگزاری جشنواره آیینی سنتی به صورت سالانه

وی افزود: تلاش ما این است که گونه های مختلف نمایش ایرانی پیشرفت کند بنابراین مرکز هنرهای نمایشی تلاش کرده به تعهداتش در این زمینه عمل کند و به آثار برگزیده جشنواره و نمایشهای با کیفیت در تهران و شهرستانها اجرای عمومی دهد. همچنین معتقدم که این جشنواره باید به جای دوسالانه برگزار شدن هر ساله برپا شود. خوشحالیم که تا امروز 50 درصد از کمک هزینه های گروه های نمایشی پرداخت شده است و تا پایان جشنواره نیز به همه تعهدات مالی مان عمل کرده و مطالبات هنرمندان را پرداخت می‌کنیم.

آشنا یادآور شد: خوشبختانه با مساعدت به موقع و حمایتهای علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توانستیم در این دوره به تعهداتمان عمل کنیم. این مسئله که ردیف بودجه مستقلی به حوزه هنرهای نمایشی تعلق گیرد از خواسته های جدی ما است به همین منظور بخش امور مجلس مرکز هنرهای نمایشی هم فعال شده است و امیدوارم بتوانیم با مجلس شورای اسلامی به تعامل خوبی دست پیدا کنیم.

در ادامه این نشست خبری داوود فتحعلی بیگی دبیر جشنواره عنوان کرد: در شرایطی به استقبال شانزدهمین دوره این جشنواره می رویم که متاسفانه بسیاری از پیشکسوتان این عرصه از دست رفته اند. در طول سالهای گذشته رفته رفته یا هنرمندان این عرصه خانه نشین شده اند یا به دیار باقی رفته اند و امروزه به تعداد انگشتان دست هم نمی توانیم افرادی را پیدا کنیم که در این زمینه سابقه داشته باشند. این اتفاق برای ما یک جور زنگ خطر است و باید اقدامی عاجل انجام دهیم چون اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند در سالهای آینده شاهد حضور کم رنگ نمایشهای سنتی آیینی خواهیم بود.

دبیر جشنواره ادامه داد: نباید بگذاریم سرچشمه این چشمه خشک شود و این اتفاق به شرطی رخ نخواهد داد که ما به سمت آموزش و برگزاری کارگاه های آموزشی برویم چون در دانشگاه ها واحدهای درسی کمی برای این رشته وجود دارد. همیشه نباید از مسئولان گله مند باشیم که چرا کاری انجام نمی دهند باید دید خود ما چه تکلیفی در این زمینه داریم. باید به دنبال حفظ و نگهداری این سنت باشیم.

فتحعلی بیگی در پایان صحبت‌هایش یادآور شد: اگر پایمردی قادر آشنا نبود شاید این جشنواره برگزار نمی‌شد یا برگزاری آن به تاخیر می‌افتاد. خوشحالم که این جشنواره با همت همه هنرمندان این آب و خاک به جشنواره ای پر رونق و با کیفیت تبدیل شده است.

حمیدرضا اردلان دبیر چهارمین سمینار جشنواره نیز با اشاره به سمینارهایی که در این دوره حضور دارند، گفت: در این دوره از جشنواره ما 18 سخنرانی داریم که از 8 کشور آلمان، ایتالیا، کوبا، فرانسه، فنلاند، روسیه، اتریش و ارمنستان پژوهشگرانی شرکت خواهند کرد. موضوع هر چهار دوره سمینار "میان رشته ای ها و آیین ها" بوده است. چون بحث بر سر آیین ها بسیار گسترده است و علاوه بر تئاتری ها، زبان شناسان و موسیقیدان‌ها هم در کنار رشته های دیگری، آیین را متعلق به رشته خودشان می دانند. امسال در کنار مبحث میان رشته ای ها به حضور صدا در آیین ها هم توجه کرده و کاربرد آیین در هنرهای مدرن را هم مد نظر قرار می دهیم.

اهدای جایزه"جلال ستاری" با رویکرد غیردولتی

وی درباره جایزه "جلال ستاری"و پژوهشگرانی که این جایزه به آنها تعلق می گیرد گفت: دو سال قبل در سمینار جشنواره اهدای این جایزه با رویکرد غیر دولتی مطرح شد و دو سال قبل این جایزه در کنار یک فرایند علمی به پژوهشگران منتخب اهدا شد که در این دوره از جشنواره نیز سمینار تحقق این جایزه را مورد حمایت قرار داده و به برگزیدگان جایزه "جلال ستاری" تعلق می گیرد.

این پژوهشگر ادامه داد: پژوهشگرانی چون ساندر براتلند از نروژ، مارگاریتا کاراتیگینا و جیواین کنستانتینویچ میخائیلوف از روسیه، مارکو د مارینز از ایتالیا، سودابه فضائلی از ایران، کلاوس لانگ از آلمان و کوهه ایی سوگیئورا از ژاپن نامزد دریافت جایزه "جلال ستاری" هستند.

محمدحسین ناصربخت دبیر اجرایی جشنواره نیز با اشاره به اینکه این جشنواره به هویت ملی ما می پردازد، گفت: در این دوره مثل دوره گذشته بخش انتشارات هم وجود دارد و ما تلاش کردیم که آثار انتشاراتی که با ما همکاری دارند در جشنواره بازتاب داشته باشد. همچنین دفتر تعزیه، دفتر پژوهش 2 و مجموعه بازی نامه 1 و 2 هم در این دوره از جشنواره وجود دارند که بازی نامه 1 به مجموعه نمایشهای برگزیده مسابقه نمایشنامه نویسی اختصاص دارد و در بازی نامه 2 نیز نمایشهایی از محمد چرمشیر و هنگامه مفید به چاپ می رسند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در بخش پژوهش نیز با برخی نهادها چون پژوهشگاه هنر و حوزه هنری وارد مذاکره شده ایم و قرار است بعد از جشنواره پژوهش های منتخب در این دو نهاد به چاپ برسند. در این دوره از جشنواره کیفیت آثار بسیار اهمیت داشته است به همین منظور کارگاه های آموزشی قبل از جشنواره برگزار کردیم و در طول تمرین ها هم از هیچ حمایت و راهنمایی دریغ نکردیم. آرزومندم که پژوهشگاه متون آیینی سنتی و مکانی دائمی برای اجراهای نمایشهای سنتی فراهم شود.