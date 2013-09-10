پتانسیل های سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر شهید رجایی گسترده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی استیری در آئین نکوداشت خود به عنوان سرپرست سابق اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و معارفه مدیر کل جدید این مجموعه گفت: بندر شهید رجایی یکی از بزرگترین و اولویت دارترین بندر کشور برای سرمایه گذاری بخش خصوصی حوزه های بندری و دریایی است که از طریق تعامل با شرکت های واقع در این مجتمع بندری می توان شاهد جذب سرمایه گذاری بیشتری باشیم.

عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: طرح نوروزی سال 92 در چهار بخش ایمنی مسیرهای تردد، ایمنی شناور ها و ایمنی بنادر و مدیریت شرایط اضطرار انجام شد که خوشبختانه این سفرها با همکاری و تعامل کلیه پرسنل اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان هیچ سانحه ای در پی نداشت.

وی تصریح کرد: در تعطیلات نوروز به خاطر آب و هوای معتدل و دلپذیر هرمزگان سفرهای دریایی به اوج خود می رسد، به طوری که در نوروز سال جاری با افزایش 20 درصدی ظرفیت ناوگان حمل و نقل مسافری، آمارهای سفرهای دریایی در استان هرمزگان به رقم بی سابقه 4 میلیون و 400 هزار نفر رسید.

سرپرست سابق اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار کرد: با برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده توسط این اداره در سال جاری با وجود افزایش بی سابقه سفرها خوشبختانه مسافرت های دریایی ایمن و بدون حادثه انجام شد و هموطنان در کمال آرامش به سیاحت پرداختند.

وی گفت: تردد سالیانه بیش از 3هزار فروند کشتی تجاری، تخلیه و باگیری بیش از 50 درصد صادرات و واردات کشور و مبادله کالا و ارتباط دریایی با بیش از 80 بندر جهان از ویژگی های منحصر به فرد بندر شهید رجایی در غرب بندرعباس است که بعنوان دروازه طلایی کشور معرفی شد.

استیری خاطر نشان کرد: مجتمع بندری شهید رجایی هم اکنون با ۳۶ پست اسکله بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین بندر کانتینری کشور به شمارمی آید و به دلیل قرار گرفتن در محل تلاقی کریدور شمال – جنوب نقش عمده ای در تجارت دریایی منطقه ایفا می کند.