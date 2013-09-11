350 کیلومتر راه روستایی در شیروان تسطیح و پاکسازی شد

عبدالرضا زراعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پاکسازی و تسطیح حریم و رگلاژ 350 کیلومتر راه روستایی در شهرستان شیروان از ابتدای سال جاری تاکنون، اظهار داشت: در این مدت شانه سازی 350 کیلومتر از راه های حوزه استحفاظی این شهرستان نیز انجام گرفته است.

وی با اشاره به رسوب گذاری و تخلیه هزار و 700 متر مکعب از قنوها و آبروها و لایروبی و اصلاح 450 کیلومتر از کانال های هدایت آب و قنوها، عنوان کرد: 100 کیلومتر بوته کنی راه های حوزه استحفاظی، 45 کیلومتر اصلاح شیب شیروانی و لق گیری و ریزش برداری به میزان 600 متر مکعب نیز از دیگر اقدامات انجام شده توسط اداره راه و شهرسازی شهرستان شیروان در مدت پنج ماهه نخست سال جاری به شمار می روند.

زراعتکار میزان تسطیح حریم جاده های شهری و روستایی این شهرستان در این مدت را 600 هزار متر مربع اعلام و اضافه کرد: 550 عدد علائم در جاده های شهری و روستایی شهرستان نیز شستشو شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شیروان عنوان کرد: در این مدت 38 مورد درخواست مجوز ساخت و ساز و 29 مورد درخواست مجوز حفاری جاده به صورت طولی و عرضی به این اداره ارائه شده است.