دولت با اتخاذ تدابير لازم در جهت احياي درياچه اروميه گام بردارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا حسنی پنجشنبه شب در دیدار با وزیر نیرو با اشاره به بحران خشک شدن دریاچه ارومیه و عواقب زیست محیطی این معضل اظهارداشت: موضوع درياچه اروميه بعنوان يكي از دغدغه هاي مهم مردم و مسئولان استان آذربايجان غربي بايد در دستور كار دولت يازدهم قرار گيرد.

وی ضمن تقدير از تلاش های مسئولان آذربایجان غربی به ویژه استاندار در جهت توسعه استان گفت: براي دولت يازدهم نيز آرزوي توفيق در عرصه خدمتگزاري دارم و اميدوارم در رسيدن به اهداف و برنامه هايش موفق باشد.

وزير نيرو در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از ديدار با مجاهد نستوه حجت الاسلام حسني و آرزوي سلامتي و علو درجات براي وی گفت: استان آذربايجان غربي به وجود چنين شخصيت مبارز و انقلابي افتخار مي كند و حافظه تاريخي اين استان رشادت ها و دلاوري هاي حجت الاسلام حسني را در صيانت از ارزش ها و آرمان هاي انقلاب و نظام مقدس اسلامي همواره به خاطر خواهد داشت.

چيت چيان در ادامه سخنان خود ضمن ارائه گزارشي در خصوص آخرين تصميمات و برنامه هاي پيش بيني شده جهت احياي درياچه اروميه در وزارت نيرو گفت: رعايت الگوي كشت در كشاورزي، اجراي پروژه هاي انتقال آب از جنوب و شمال استان به درياچه اروميه، ارائه تسهيلات به كشاورزان جهت استفاده از شيوه هاي آبياري نوين در اراضي كشاورزي از جمله طرح هاي پيش بيني شده جهت احياي درياچه اروميه است.

استاندار آذربايجان غربي نيز در اين جلسه گزارشي در خصوص سفر وزير نيرو و معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور به استان و نتايج بازديد ميداني از درياچه اروميه را ارائه کرد.

طی روز گذشته وزير نيرو به همراه هیئت همراه در سفر به ارومیه موضوعاتي مثل درياچه اروميه، مسائل و مشكلات مربوط به حوزه منابع آب، پروژه های عمراني، سدها و شبكه های آبی و تصفيه خانه های استان را مورد بررسی قرار داده و از پارک ملی دریاچه ارومیه با بالگرد بازدید کرد.