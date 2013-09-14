پيكارهاي تكواندو دختران خردسال كشور به میزبانی اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمين دوره پيكارهاي تكواندو قهرماني كشور(خردسالان دختر) از ساعاتي پيش در سالن 6000 نفري حماسه 25 آبان مجموعه ورزشي نقش جهان آغاز شد.

اين رقابت‌ها که تحت عنوان گرامیداشت شهدای هشت سال دفاع مقدس و یادوارده ۲۳۰۰۰ شهید گرانقدر استان اصفهان به میزبانی اصفهان و برای نخستین بار در هشت شیاپچانگ در حال برگزاری است.

این رقابت‌ها با حضور 282 بازيكن از 29 استان در قالب 31 تيم در ده وزن به صورت همزمان در هشت شياپجانگ آغاز شد.

استان‌هاي حاضر در اين پيكارها آذربايجان شرقي،آذربايجان غربي، اردبيل، البرز، ايلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوين، قم، كردستان، كرمان، كرمانشاه، گلستان، گيلان، لرستان، مازندران، مركزي، هرمزگان، همدان، يزد و اصفهان هستند.

همچنين قضاوت اين مسابقات بر عهده 70 داور دعوت شده از طرف فدراسيون تكواندو جمهوري اسلامي ايران از سراسر كشور است.

غلامحسن ذوالقدر، دبیر فدراسیون تکواندو در این مراسم خطاب به خردسالان تکواندو کشور اظهار کرد:شما آمده اید اینجا حرکات زیبای تکواندو را با توجه به آموخته هایتان به اجراء بگذارید،شما تلاش برای پیروزی همراه با رقابت سالم دارید و امیدوارم مسابقات خوبی را تماشاگران شاهد باشند.

وی ورزش تکواندو را شاگرد ممتاز کشور دانست و افزود:خردسالان تکواندوکار کشور نماینده خانواده ایی هستند که ورزشکاران این رشته در مسابقات بین المللی از جمله جهانی و المپیک برای کشورمان افتخارآفرینی کرده اند و ما مفتخر هستیم که شاگرد ممتازی برای ورزش کشورمان بوده‌ایم.