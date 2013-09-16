پیروزی همپیمانان مرکل در انتخابات بایرن/ امیدهای صدر اعظم زنده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب اتحاد سوسیال مسیحی آلمان با کسب اکثریت آرای انتخابات روز یکشنبه، برنده رقابت های ایالتی بایرن شد.

اتحاد سوسیال دموکرات که از همپیمانان اصلی حزب دموکرات مسیح به رهبری "آنجلا مرکل"صدر اعظم آلمان، محسوب شده و در اصطلاح این دو حزب را خواهرخوانده یکدیگر خطاب می کنند، با کسب اکثریت ارا در انتخابات بایرن به پیروزی رسید.

به نوشته رویترز، پیروزی این حزب در انتخابات بایرن، شانس محافظه کاران آلمان برای پیروزی در انتخابات 22 سپتامبر را که انتخابات صدارتی است و تکلیف صدراعظم آتی این کشور را مشخص می کند افزایش داد.

بر اساس گزارش های موجود، حزب اتحاد سوسیال مسیحی 49 درصد از آرای انتخابات روز گذشته در ایالت بایرن را به دست آورده و بدین ترتیب حکمرانی 56 سال این حزب در این ایالت همچنان ادامه خواهد داشت.

هر چند اتحاد سوسیال دموکرات آرای خوبی در این انتخابات به دست آورده اما حزب دموکرات آزاد دیگر حزب همپیمان مرکل نتایج ضعیفی در انتخابات بایرن کسب کرد. براساس نتایج اعلام شده این حزب فقط 3 درصد رای کسب کرده در حالی که برای حضور در مجلس ایالتی بایرن باید حداقل 5 درصد رای کسب شود.

"فلیپ روسلر" رئیس حزب دموکرات آزاد آلمان بعد از این شکست گفت : این یک شکست سنگین است. اما پاسخ ما به این شکست این است که بگویم اجازه بدهید زمان بگذرد. بایرن ایالت متفاوتی است. اکنون مسئله آلمان مهم است. این شکست در اصل یک بیدارباش برای ما بود.

به نوشته رویترز، مرکل و همپیمانانش یعنی حزب دموکرات آزاد و حزب اتحاد سوسیال مسیحی که با ائتلاف هم دولت آلمان را تشکیل داده اند برای آنکه همچنان در قدرت بمانند باید در انتخابات روز 22 سپتامبر حداقل 40 درصد آرا را کسب کنند تا از یکه تازی حزب سوسیال دموکرات، اصلی ترین رقیب مرکل، جلوگیری کند.

البته لازم به ذکر است که مرکل در سال 2005 با اتحاد به همین حزب سوسیال دموکرات، دولت آلمان را که نخستین دوره صدر اعظمی وی محسوب می شد تشکیل داده بود.

حزب سوسیال دموکرات نیز در انتخابات باواریا 21 درصد آرا را به دست آورده و دیگر حزب مطرحی که ممکن است در انتخابات هفته آتی برای مرکل دردسر ایجاد کند یعنی حزب ضد یوری آلمان جایگزین در انتخابات ایالت بایرن (باواریا) شرکت نکرده بود.

حزب سبز آلمان نیز در این انتخابات 8 درصد آرا را کسب کرده است.