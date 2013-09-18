بازسازی تئاترشهر به بعد از جشنواره آیینی سنتی موکول شد

اتابک نادری درباره وضعیت بازسازی مجموعه تئاترشهر و اینکه قرار بر این بود بازسازی برخی نقاط این بنای تئاتری برای میزبانی شانزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی انجام شود، به خبرنگار مهر گفت: قرار بود نظافت درب اصلی مجموعه تئاترشهر و چارچوب‌ پنجره‌های سرویس‌ بهداشتی طبقه سوم مرمت شوند ولی چون نیاز به نصب داربست برای این مرمت و بازسازی بود برای جلوگیری از مخدوش کردن فضای جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی، این امر به بعد از پایان جشنواره موکول شد.



وی ادامه داد: قرار است بعد از جشنواره آیینی و سنتی و با توجه به تأمین بودجه برای ادامه روند بازسازی مجموعه تئاتر شهر، بازسازی و تغییرات فضاهای داخلی بنا و همچنین تعمیر و بازسازی سرویس‌های بهداشتی مجموعه انجام شود.



رئیس مجموعه تئاترشهر با بیان اینکه اولویت‌بندی لازم برای بازسازی داخل بنای تئاترشهر به زودی انجام می‌شود، درباره وضعیت ساماندهی بخش تبلیغ اجراهای نمایشی در ضلع جنوبی مجموعه یادآور شد: با شرکتی برای ساماندهی این فضای تبلیغاتی وارد مذاکره شدیم و قرار شد بعد از پایان جشنواره آیینی و سنتی، فضایی مدرن و شکیل برای تبلیغ اجراهای نمایشی در ضلع جنوبی مجموعه ایجاد شود.



نادری درباره وضعیت بازسازی دفتر ریاست مجموعه تئاتر شهر گفت: پیش از آغاز جشنواره سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر را که به صورت موقت به عنوان دفتر ریاست مجموعه استفاده می‌شد، تخلیه کردیم و مجددا با انجام بخشی از بازسازی به دفتر مورد نظر برگشتیم.



مدیر مهمترین بنای تئاتری کشور در پایان با اشاره به طی شدن مراحل کابل‌کشی ژنراتور برق اضطراری مجموعه، درباره وضعیت نصب صندلی‌های جدید کارگاه نمایش گفت: قرار بر این شد تا صندلی‌های جدید کارگاه نمایش مجموعه که بسیار با کیفیت هستند، بعد از پایان جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی نصب شوند.