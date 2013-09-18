فاز دو بيمارستان فوق تخصصي رضوي در مشهد بهره برداري مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عبدالحسینی ظهر چهارشنبه درسالن جلسات بیمارستان رضوی مشهد درجمع اصحاب رسانه، اعتبار احداث فاز دو اين بيمارستان را 300 میلیارد تومان اعلام كرد و گفت: برای تکمیل و اضافه کردن بخشهای دیگر بودجه دیگری درنظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه بيمارستان رضوي از قطبهای علمی، درمانی در کشور و حتي دردنیا است تصريح كرد: اين بيمارستان از قطبهای مهم درماني با خدمات پیشرفته علمی و پژوهشی محسوب میشود.
رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی تاكيد كرد: 70 کنگره بینالمللی در سبکهای تخصصی و فوق تخصصی توسط بیمارستان فوق تخصصی رضوی برگزار شده که کنگره جراحی قلب ازمهمترین آنهاست.
وي اعلام كرد: احداث فاز 2 بیمارستان فوق تخصصی رضوی از سال 87 آغازو امروز پس از پنج سال30 شهریورماه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به بهرهبرداری خواهد رسيد.
مجهزترین بخش پزشکی هستهای کشور در بيمارستان رضوي
عبدالحسيني بر كاستي هاي بخش پزشكي هستهای کشور تاكيد كرد و گفت: بیمارستان رضوی توانسته یکی از پیشرفتهترین و مجهزترین بخش پزشکی هستهای کشور در تشخیص و درمان را راهاندازی کند.
رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی امکانات فاز 2 بیمارستان رضوي را اينگونه توصيف كرد: 40 هزار مترمربع زیربنای این مجموعه است که دارای شش طبقه و 17 اتاق عمل پیشرفته، 18 اتاق بستری vip با کفپوش و کاغذدیواریهای آنتی باکتریال است.
وی به كمبود نيروي انساني در كشور اشاره كرد و گفت: ظرفیت انسانی و تجهیزات دو رکن اساسی موفقیت در حوزه پزشکی است ودر خصوص تجهیزات پزشکی در کشور مشكلي نداريم اما در حوزه نیروی انسانی اين كمبود ديده مي شود.
بيمارستان رضوي در نيروي انساني و تجهيزات نمره قبولي دارد
رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی يادآورشد: بیمارستان رضوی موفق شد هم در نیروی انسانی و هم در تجهیزات درسطح قابل قبولی قرار بگیرد.
وي طب الرضا را مورد توجه تیم پزشکی بیمارستان رضوی دانست و اعلام كرد: بیمارستان رضوی اقدام به جذب دانشجویانی که دوره طب سنتی و طب الرضا را گذراندهاند، مي كند.
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