شهری که خیابان سینما دارد اما سینما ندارد/ کمین شهرداری برای تغییرکاربری زمین سینما

به گزارش خبرنگار مهر، یاسوج بیش از یک دهه است که سینما ندارد و از تنها سینمای این شهر 100هزار نفری، زمینی خالی باقی مانده که مدتی پارکینگ بود و اکنون به دلایل نامعلومی اطراف آن فنس کشی شده است.

سینمایی که به نام "دنا" بلندترین کوه زاگرس نام گرفت و در دهه‌های 60 و 70 میزبان خیل عظیم مشتاقانی بود که برای دیدن فیلم‌های آن روزها سر و دست می‌شکستند، اما این سینما چون نامش دنا استوار نماند ودر دهه 80 از اوج به زیرآمد و قربانی سیاستهای غلط سینمایی شد.

این تنها مکان تفریحی شهر یاسوج کم‌کم به دلیل مشکلات مدیریتی، از رونق افتاد و به جای فیلمهای روز، دل به فیلم‌های تکراری و تاریخ مصرف گذشته بست تا یواش یواش مخاطبان خود را از دست رفته ببیند و تار عنکبوت بر پردهای آن نقش ببندد و صدای جیرجیرک‌ها در سکوت سرد آن بپیچد.

با این حال در اواسط دهه 80 شهرداری یاسوج متولی این سینما ترجیح داد تا به دلیل فرسودگی، دیوارهای گلنگی آن را به تیغ لودر و بیل و کلنگ بسپارد و سینمایی نو متناسب با جمعیت کنونی شهر بنا کند.

اینگونه بود که در عصر گرم مرداد روزی در سال 86 ، ساختمان سینما دنای یاسوج نقش بر زمین شد و آوارهای آن به خارج از شهر انتقال یافت تا به گفته مسئولین شورا و شهرداری، سینمایی مدرن در پنج طبقه ساخته شود.

یک سال نه، دو سال نه بلکه پنج سال گذشت اما نه تنها وعده دوساله مسئولین تحقق نیافت و هیچ سالن سینمایی در آن زمین ساخته نشد بلکه جای سینما نیز به پارکینگ تبدیل شد تا جای صفهای طویل تماشاگران یاسوجی را صفهای خودروها بگیرند.

با این حال هر ساله در روز سینما مسئولان یادشان می آمد که شهرشان سینما ندارد و وعده‌ها دادند تا روز سینمای سال دیگر و آخر روز سینما هم در تقویم‌ها پاک شد تا دیگر حتی سینمای یاسوج در پشت تریبونها، جلسات شورای مدیران، کارگروه‌ها و صفحه اول روزنامه‌ها و وعده های انتخاباتی هم ساخته نشود.

اوقات فراغت جوانان یاسوجی در خیابان گذشت/ وعده وزیر محقق نشد

در طول این سالیان، جوانان یاسوجی اوقات فراغت تابستان خود را بدون سینما گذراندند تا همچنان پیمودن و متر کردن خیابانهای مرکزی شهر تنها برنامه فراغتشان باشد.

با این حال سفر دومین وزیر ارشاد دولت احمدی‌نژاد در دی ماه 88 به یاسوج، فرصتی برای پیگیری این مطالبه فرهنگی جوانان یاسوج بود که حالا سال به سال بر جمعیتشان و نیازهایشان افزوده می شد.

محمد حسینی در آن سفر جهت دهی فعالیت‌های سینمایی به سمت استان‌ها را از اولویت برنامه‌های معاونت سینمایی عنوان کرده و گفته بود: بازسازی، نوسازی و در صورت نیاز احداث سینما در استانها در دستورکار قرار می گیرد.

وی در خصوص عدم وجود سینما در کهگیلویه و بویراحمد نیز گفته بود: دولت ساخت سینما را در سطح کشور به بخش خصوصی واگذار کرده اما به دلیل اینکه این کار از توان بخش خصوصی در این استان خارج است، دولت اقداماتی را در این راستا انجام می دهد.

پس از گذشت 1.5 سال از آن وعده وزیر، هیچ کاری در این خصوص در استان کهگیلویه و بویراحمد صورت نگرفت و در مصوبات سفر سوم دولت به استان نیز مصوبه ای در خصوص سینماهای استان دیده نشد.

اما یک سال پس از آن وعده، رئیس سازمان سینمایی کشور برای شرکت در جشن روز ملی سینما به گچساران سفر کرد و در همان ابتدای ورود، نبود حتی یک سالن مناسب سینمایی در کهگیلویه و بویراحمد را به دور از عدالت دانست و وعده داد: شهرهای این استان جزو اولویتهای وزارت ارشاد برای توسعه سینماهاست و تلاش می شود یک سالن سینما در یاسوج و یک سالن سینما در گچساران هرچه سریعتر احداث شود.

در آن روز تفاهم‌نامه‌ای بین معاون سینمایی وزیر ارشاد و استاندار کهگیلویه و بویراحمد بسته شد تا بر اساس آن، 10مجتمع سینمایی با همکاری این استان ساخته شود به طوری که ساخت این مجتمع ها بر عهده استان و تجهیز و راه‌اندازی آنان نیز برعهده معاونت سینمایی باشد.

نسخه شمقدری هم دوا نکرد

با این حال جوانترین مدیرکل فرهنگ و ارشاد تاریخ استان که بار سنگین سالهای بی سینمایی بر دوشش سنگینی می کرد، در تابستان سال گذشته به میدان آمد و در اولین اقدام، تالار فرهنگ این اداره کل را که پیش از این تنها به محلی برای تودیع و معارفه مدیران استانی بدل شده بود، به کلنگ و بیل سپرد تا سالنی با ظرفیت 213نفر با نام "هنرنما" متولد و در جشنواره فیلم کوتاه دنا (تیرماه91)با نام سینما از سوی شمقدری افتتاح شود.

اگر چه این سالن هنوز منتظر آپارتهایی بود که شمقدری وعده داده بود اما مدیران ارشاد جشن راه اندازی سینما در یاسوج را با اکران فیلم "راه بهشت" و با حضور مسئولان استانی برگزار کردند تا هم راهی باشد برای توسعه سینما در استان و هم سازمان سینمایی را ترغیب به تحقق وعده خود کند.

پس از امین کمالوندی حالا نوبت جواد شمقدری بود که طبق وعده‌اش عمل کند و سالن را به تجهیزات سینمایی مجهز نماید اما وعده شمقدری محقق نشد و سینمای جدید یاسوج پس از یک اکران تعطیل شد و تازه پس از آن نام عوض کرد و نام تئاتر شهر بر خود گرفت و همه چیز به نقطه صفر بازگشت.

راه سینما در یاسوج به بهشت ختم نشد/سفر به شیراز برای فیلم دیدن

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این خصوص می‌گوید: طبق مصوبات دولت و مجلس اداره فرهنگ و ارشاد نمی تواند ساخت و ساز کند اما برای تعمیر و تجهیز مشکلی وجود ندارد و به همین خاطر سالن اجتماعات اداره کل را با تغییراتی که دادیم به سالن سینما تبدیل کردیم.

امین کمالوندی افزود: برای این سالن جدید آپارات دیجیتال درنظر گرفته شده بود و سازمان سینمایی هم موافقت کرد و سفارش داد اما هنگام وارد کردن آن به کشور، قیمتش از 40 میلیون به 200 میلیون تومان رسید و خرید آن منتفی شد.

وی همچنین گفت: پس از افتتاح سینما و اکران فیلم راه بهشت، متاسفانه استقبال خوبی از سوی مردم از این فیلم نشد.

کمالوندی بیان کرد: شرایط اکران هر فیلم هم به شکلی است که باید مبلغی به صورت پیش پرداخت به حساب تهیه کننده واریز شود و پرداخت این مبلغ برای فیلمهای بعدی از سوی این اداره کل مقدور نبود.

وی در خصوص واگذاری این سینما به بخش خصوصی نیز گفت: در صورتی که بخش خصوصی استقبال کند، آماده واگذاری آن هستیم.

کمالوندی همچنین در پاسخ به این سوال که در بی سینمایی چگونه فیلم‌های روز را می‌بیند، گفت: اگر فیلم بسیار خوبی بر روی پرده‌های سینماها باشد به سینماهای شیراز می روم و آن فیلم را می‌بینم.

مسئولان شهری مترصد تغییر کاربری زمین سینمای یاسوج

اما در آن سوی دیگر زمین سینمای سابق شهر یاسوج که به پارکینگ تبدیل شده بود این روزها فنس‌کشی شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که شورا و شهرداری قصد دارند این زمین را برای ساخت مجتمعی تجاری به فروش برسانند.

محلی که تنها زمین دارای کاربری فرهنگی در مرکز شهر و متعلق به مردم این شهر است و هیچ دستوری یا کمیسیونی نمی‌تواند این حق را از مردم این شهر سلب کند.

کمالوندی در این خصوص می‌گوید: تا وقتی در این منصب حضور دارم اجازه تغییر کاربری زمین سینمای یاسوج را نمی‌دهم.

وی با اشاره به برگزاری جلسه ای با اعضای جدید شورای شهر یاسوج افزود: به شهرداری و شورای شهر پیشنهاد دادیم که در این محل که به پارکینگ تبدیل شد، مجتمع سینمایی تجاری راه اندازی کنند.

وی بیان کرد: یکی از پیشنهادهای من این بود که یک سرمایه گذار بیاورند و از این زمین بهره برداری فرهنگی و تجاری صورت گیرد تا کاربری فرهنگی آن تغییر پیدا نکند و قابلیت تجاری نیز داشته باشد.

اما این همه قصه سینما در یاسوج نیست و دو دهه پیش کار احداث یک سینما در حاشیه یک پارک توسط بخش خصوصی آغاز شد اما پس از آن سالها این ساختمان به صورت نیمه کاره رها شده است.

بخش خصوصی که مسئولیت احداث این سینما را به عهده گرفته، به دلیل نبود امنیت بازگشت سرمایه از ادامه کار باز مانده و به گفته مقامات فرهنگی استان سیستم بانکی با توجیهات مورد نظر خود همکاری مناسبی به منظور تکمیل ساختمان سینمای شهر یاسوج ازخود نشان نمی دهند.

کمالوندی در این خصوص نیز می گوید: با توجه به اینکه ساخت و ساز این ساختمان زیاد طول کشید و زیاد جریمه شده بود، این مجتمع را آزاد کردیم و قرار شد طبقه دوم را تبدیل به یک سینمای 60 نفره کنیم.

با این حال در حالی یاسوج زیبا و دلپذیر با هوای خنک و سایه بانی از جنگلهای بلوط به یکی از بزرگترین گردشگاه‌های شهری در جنوب ایران بدل شده که این شهر برخلاف طبیعت اطراف آن، از اماکن تفریحی و سرگرمی در درون شهر خالی است و این در حالی است که روز به روز ساختمان‌های چند طبقه فربه تر و از جمعیت سرشار می شود.

از طرفی جوانان این شهر از کنار بقایای سینماها که می گذرند، حسرت روزهایی را می خورند که حداقل جایی داشتند تا اوقات فراغت خود را سپری کنند و اکنون همچنان باید رویای داشتن سینما را در فراموش کنند.

...........

گزارش و عکس: شریف اسلامی