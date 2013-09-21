به گزارش خبرنگار مهر، امین جهان عالیان بازیکن تیم سپاهان در یکی از صحنه‌های دیدار با پرسپولیس در هفته دهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بازی جوانمردانه را رعایت نکرد.

در این رابطه باشگاه سپاهان اصفهان اعلام کرد هر چند حرکت وی منجر به گلزنی نشد اما این باشگاه اصفهانی بر خود لازم می‌داند به دلیل حرکت وی که به دور از بازی جوانمردانه بود، از هواداران فوتبال عذرخواهی کرده و به همگان اطمینان دهد با تشکیل کمیته انضباطی باشگاه و جریمه‌ای سنگین، با بازیکن خاطی خود برخورد می‌‌کند.

جهان عالیان که به دلیل جوانی و کم تجربگی مرتکب عدم رعایت بازی جوانمردانه شده و البته پس از پایان بازی هم از کار خود پشیمان بود، باید بیش از پیش بداند و آگاه باشد که مکتب سپاهان با روح جوانمردی و مردانگی گره خورده و انجام حرکاتی به دور از بازی جوانمردانه در این مکتب جایی ندارد.