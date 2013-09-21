جزئیات انتصابات جدید مدیریتی در وزارت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تغییرات مدیریتی در صنعت پتروشیمی، رمضان اولادی مدیر سابق برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حکم رئیس هیات مدیره پتروشیمی کاویان به عنوان مدیرعامل جدید این غول تولید اتیلن جهان منصوب شد.



پیش از این رضا امیری مدیرعامل سابق پتروشیمی کاویان به جای محمد حسین ظریف کار فرد به عنوان مدیرعامل پتروشیمی بندرامام منصوب شده بود.



عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صدور حکمی هادی زنوزی‌اصل را به عنوان سرپرست روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.



زنوزی اصل پیش از این و از سال 1384 تا 1389 به عنوان رئیس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشغول فعالیت بود. وی در رشته شیمی در مقطع کارشناسی و روابط بین‌الملل در مقطع کارشناس ارشد تحصیل کرده است.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین با صدور حکم دیگری سرپرست امور حسابرسی داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را منصوب کرد.



معاون وزیر نفت در این حکم با اشاره به بازنشستگی ناصر عزتی و با تاکید بر تجارب مفید و ارزشمند اردشیر غزنوی وی را به عنوان سرپرست امور حسابرسی داخلی منصوب کرده است.