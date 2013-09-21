  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۹:۳۶

کشتی فرنگی قهرمانی جهان - مجارستان؛

طالب نعمت‌پور مقتدرانه به فینال رسید/ مصاف با سامان برای کسب مدال طلا

طالب نعمت‌پور مقتدرانه به فینال رسید/ مصاف با سامان برای کسب مدال طلا

فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم تیم کشتی ایران با غلبه بر حریفی از لهستان به فینال رقابتهای جهانی 2013 راه یافت و نخستین مدال فرنگی کاران را در شب دوم مسجل کرد. نعمت‌پور با برتری برابر حریفانی از ونزوئلا، بلاروس، قزاقستان و لهستان به دیدار نهایی رسید و برای کسب مدال طلا به مصاف سامان طهماسبی کشتی‌گیر ایرانی‌الاصل کشور آذربایجان می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در سال 2013 که از عصر امروز در بوداپست مجارستان در حال برگزاری است، طالب نعمت‌پور توانست در مرحله نیمه نهایی وزن 84 کلیوگرم با شکست "جانیکوفسکی" دارنده مدال برنز المپیک لندن از لهستان به دیدار نهایی راه یافت.

نعمت‌پور در این دیدار موفق شد این حریف عنوان‌دار را با نتیجه 5 بر 2 مغلوب کند و تیم ملی کشتی فرنگی ایران را تا ساعاتی دیگر صاحب یک مدال طلا یا نقره رقابتها جهانی کند. ملی‌پوش کشورمان پیش از غلبه بر این حریف لهستانی توانسته بود حریفانی از ونزوئلا، بلاروس و قزاقستان را نیز شکست دهد.

فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم ایران در دیدار پایانی این وزن باید به مصاف سامان طهماسبی کشتی‌گیر ایرانی‌الاصل کشور آذربایجان برود زیرا طهماسبی در دیگر دیدار نیمه نهایی "رامی آنترو هیتانیمی" کشتی گیر فنلادی را شکست داد و به دیدار فینال رسید.

رقابتهای مدعيان اوزان 60، ‌84 و 96 كيلوگرم كشتی فرنگی قهرمانی جهان از عصر امروز در بوداپست مجارستان آغاز شده است.

کد مطلب 2139928

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها