به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در سال 2013 که از عصر امروز در بوداپست مجارستان در حال برگزاری است، طالب نعمتپور توانست در مرحله نیمه نهایی وزن 84 کلیوگرم با شکست "جانیکوفسکی" دارنده مدال برنز المپیک لندن از لهستان به دیدار نهایی راه یافت.
نعمتپور در این دیدار موفق شد این حریف عنواندار را با نتیجه 5 بر 2 مغلوب کند و تیم ملی کشتی فرنگی ایران را تا ساعاتی دیگر صاحب یک مدال طلا یا نقره رقابتها جهانی کند. ملیپوش کشورمان پیش از غلبه بر این حریف لهستانی توانسته بود حریفانی از ونزوئلا، بلاروس و قزاقستان را نیز شکست دهد.
فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم ایران در دیدار پایانی این وزن باید به مصاف سامان طهماسبی کشتیگیر ایرانیالاصل کشور آذربایجان برود زیرا طهماسبی در دیگر دیدار نیمه نهایی "رامی آنترو هیتانیمی" کشتی گیر فنلادی را شکست داد و به دیدار فینال رسید.
رقابتهای مدعيان اوزان 60، 84 و 96 كيلوگرم كشتی فرنگی قهرمانی جهان از عصر امروز در بوداپست مجارستان آغاز شده است.
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