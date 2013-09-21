به گزارش خبرنگار مهر، طالب نعمت‌پور کشتی‌گیر وزن 84 کلیوگرم ایران که با پیروزی برابر حریفانی از کشورهای ونزوئلا، بلاروس، قزاقستان و لهستان به فینال این وزن کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2013 بوداپست مجارستان راه یافته است، برای کسب مدال طلای این وزن امشب باید برابر سامان طهماسبی کشتی بگیرد.

سامان طهماسبی که چندی پیش با قبول تابعیت کشور آذربایجان با دو بنده این کشور در رقابتهای جهانی به میدان رفته است، دیگر فینالیست وزن 84 کیلوگرم به حساب می‌آید که باید امشب در فینالی کاملا ایرانی به مصاف طالب نعمت‌پور برود. طهماسبی در دیگر دیدار نیمه نهایی "رامی آنترو هیتانیمی" کشتی گیر فنلادی را شکست داد و به دیدار فینال رسید.

رقابتهای مدعيان اوزان 60، ‌84 و 96 كيلوگرم كشتی فرنگی قهرمانی جهان از عصر امروز در بوداپست مجارستان آغاز شده است.