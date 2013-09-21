مدعیان مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال بانوان کشور برابر حریفان پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم گروه دوم این رقابتها که به میزبانی تیم استقلال ساری در این شهر در حال برگزاری است، عصر شنبه تیم های نفت آبادان، هیئت بسکتبال سیستان و بلوچستان و استقلال ساری صاحب دو پیروزی با ارزش برابر حریفان خود شدند.

در این رقابتها تیم هیئت بسکتبال سیستان و بلوچستان در بازی نخست خود تیم مس کرمان را نتیجه 52 بر 40 شکست داد و در بازی دوم با نتیجه نزدیک 65 بر 63 از سد تیم شهرداری تبریز گذشت. تیم استقلال ساری میزبان رقابتها، ابتدا با نتیجه 81 بر 71 برابر تیم شهرداری ارومیه صاحب برتری شد و در بازی دوم خود با نتیجه 79 بر 49 تیم مس کرمان را از پیش رو برداشت.

همچنین تیم نفت آبادان در دو بازی خود برابر تیم های شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه با ترتیب با نتایج 69 بر 59 و 59 بر 51 پیروز شد.

روز یکشنبه و در روز پایانی این رقابتها در ساری و در حساس ترین دیدار برای تعیین تیم های صدرنشین مرحله رفت، تیم های استقلال ساری و هیئت بسکتبال سیستان و بلوچستان به مصاف خواهند رفت. همچنین تیم های شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه برابر هم قرار می گیرند و مس کرمان هم با تیم تفت آبادان روبرو خواهد شد.

در گروه دوم های مسابقات امسال لیگ دسته یک بسکتبال بانوان باشگاه های کشور تیم های نفت آبادان ، هیئت بسکتبال سیستان و بلوچستان ، استقلال ساری ، هیئت بسکتبال ارومیه ، شهرداری تبریز و مس کرمان باهم رقابت می کنند.

مسابقات امسال لیگ دسته یک بسکتبال بانوان باشگاه های کشور با حضور 12 تیم در دو گروه برگزار می شود.