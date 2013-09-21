به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز شنبه در ورزشگاه شهید درفشی فر برگزار شد و بازیکنانی که مقابل سپاهان به میدان رفته بودند به ریکاوری پرداختند و بازیکنان ذخیره در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم آلومینیوم میناب رفتند.

علیرضا حقیقی، میثم حسینی، میلاد غریبی، محمدرضا خانزاده رضا حقیقی، مارکو سپانوویچ، حمید علی عسگر، محمد نوری، هادی نوروزی، غلامرضا رضایی و محمد عباس‌زاده 11 بازیکنی بودند که در ترکیب پرسپولیس قرار گرفتند.

در نیمه اول غلامرضا رضایی و محمد عباس‌زاده به ترتیب در دقایق 15 و 27 دروازه حریف را باز کردند و تیم آلومینیوم نیز در دقیقه 7 به گل رسید. در نیمه دوم محمد عباس‌زاده در دقیقه 55 گلزنی کرد و غلامرضا رضایی با گلزنی در دقایق 77 و 79 هت‌تریک کرده و در نهایت پرسپولیس به برتری پنج بر یک دست یافت.

امیر عابدزاده در نیمه دوم به جای علیرضا حقیقی و میلاد کمندانی به جای هادی نوروزی به میدان رفتند. ضمن اینکه میثم حسینی در نیمه اول به علت آسیب دیدگی از بازی خارج شد و فرشاد قاسمی به جای او در ترکیب قرار گرفت.

علی دایی قبل از بازی نکات مورد نظر خود را با بازیکنان در میان گذاشت و درباره اشتباهات داوری بازی دیروز نیز با دستیارانش گفتگو کرد. مهرداد پولادی در تمرین امروز جدا از سایر نفرات به تمرین پرداخت.

نکته مهم این تمرین بازگشت محمد نوری و حمید علی عسگر به تمرینات گروهی بود. این دو بازیکن در ترکیب اصلی پرسپولیس به میدان رفتند.



