30 هزار کلاس اولی گلستان روانه مدرسه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین جشن بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 92-93 با نواختن زنگ شکوفه ها در دبستان شاهد دخترانه گرگان با حضور شکوفه های دختر و پسر در این آغاز شد و همزمان بیش از 30 هزار دختر و پسر در مقطع اول ابتدایی سال تحصیلی جدید را در گلستان آغاز کردند.

در این مراسم که با حضور مسئولان استانی و مسئولان آموزش و پرورش استان و شهرستان برگزار شد، زنگ شکوفه ها ابتدا توسط مدیر کل آموزش و پرورش گلستان نواخته شد و سپس تک تک مسئولین حاضر در مراسم زنگ مدرسه را نواختند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان گرگان هم در این مراسم گفت: شکوفه ها در آغاز راه تعلیم و تربیت هستند و امسال فضای جشن عاطفه ها و شروع سال تحصیلی با روز آغازین هفته دفاع مقدس و عطر شهیدان آمیخته شده که فرصتی برای تجدید بیعت با شهیدان دفاع مقدس است.

هشت هزار کلاس اولی گرگانی سال آموزشی خود را آغاز کردند

سیدهادی حسینی افزود: هشت هزار دانش آموز مقطع ابتدایی امروز با تلاطم وهیجان خود روح تازه ای در فضای نظام تعلیم وتربیت می دمند و سال تحصیلی خود را با نشاط و امید آغاز می کنند.

موسیقی شاد که از لحظات اولیه در این مراسم نواخته می شد فضای شادی به مراسم داده بود و دانش آموزان با لباس های فرم زیبا و در دست داشتن پرچم سه رنگ ایران و بادبادک های رنگی فضایی زیبا را در دبستان شاهد ایجاد کرده بودند.

قرائت قرآن در این مراسم توسط گروه حاملان قرآن مدرسه شاهد و قرائت قرآن یکی از دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شد و در ادامه یک برنامه عروسکی توسط خاله گلنار و گندمک اجرا شد که با استقبال شکوفه ها همراه بود.

در پایان این جشن شکوفه ها با رد شدن از دروازه قرآن که در کنار آن به صورت دالانی مسئولین قرار گرفته بودند و به دانش آموزان خوشامد می گفتند راهی کلاس های خود شدند تا نخستین روز حضور شان در مدرسه با خاطرات شیرینی همراه باشد.

پس از رفتن دانش آموزان به سر کلاس، مسئولین در سر کلاس حاضر شدند و با تقدیم گل و هدیه و شیرینی و شکلات از آنها پذیرایی کردند تا جشن روز اول سال تحصیلی شکوفه ها با شیرینی هر چه تمام تر آغاز شود و برای همیشه در خاطره شان به ثبت برسد.