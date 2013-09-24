تعریف جدیدی از دفاع در جنگ ایران و عراق ارائه شد/ دفاع مقدس، اوج افتخارات ایرانیان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی ظهر سه‌شنبه در دیدار نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان میامی به مناسبت هفته دفاع مقدس در دفتر امام جمعه این شهر با اشاره به آیات شریفه سوره احزاب گفت: در ابتدای اسلام نیز چندین حزب و لشکر از کفار و یهودیان علیه پیامبر اسلام و مسلمانان آماده شده بودند در حالی که مسلمانان در آن زمان از جمعیت کمی برخوردار بودند.

وی خاطر نشان کرد: همانطور که در جنگ احزاب مسلمانان با تعداد کم و تجهیزات ناچیز بر مشرکان مسلط شدند در جنگ هشت ساله نیز رزمندگان ایران اسلامی با تجهیزات بسیار ناچیز در برابر ظالمان پیروز شدند.

فرمانده سپاه شهرستان میامی نیز در این دیدار با اشاره به شروع جنگ تحمیلی در سال59 توسط رژیم بعث عراق اظهار داشت: دفاع مقدس اوج افتخارات ما ایرانیان است.

عباسعلی کاظمی ظلم ستیزی و ولایت پذیری رزمندگان اسلام را عامل اصلی موفقیت و پیروزی ایشان در این دوران دانست.

وی با اشاره به کلام امام خمینی(ره) در ابتدای جنگ تحمیلی فرمودند "دیوانه‌ای آمده و سنگی انداخته است" و این سخن در آن دوران باعث دلگرمی و بالا رفتن روحیه رزمندگان بود گفت: در حال حاضر نیز رهبر معظم انقلاب سکان دار رهبری انقلاب اسلامی و جهان اسلام هستند و دشمنانی که نمی‌خواهند افتخارات و دستاوردهای این انقلاب را ببینند دست به اقدامات خصمانه ای برای ضربه به این نظام می‌زنند.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان میامی با اشاره به اینکه امروزه دشمنان ما اتاق فکرهایی تشکیل داده اند تا بتوانند به این نظام ضربه وارد کنند افزود: خوشبختانه همه تصمیمات آنها با درایت بالای رهبر معظم انقلاب تاکنون خنثی شده است.

کاظمی از برپایی نمایشگاه‌های مختلف به مناسب هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان میامی خبر داد و عنوان کرد: علاوه بر این نشست های بصیرتی و دیدار با خانواده معظم شهدا نیز از مهمترین برنامه های این هفته خواهد بود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان میامی نیز در این دیدار، تجاوزهای اخیر در منطقه و بویژه سوریه را محکوم کرد و ابراز داشت: آمریکا بدلیل دلهره ای که از حضور ایران در سوریه داشت دست از تهدید نظامی برداشت.

حجت الاسلام عیسی سلیمانی در خاتمه با اشاره به اینکه رژه نیروهای مسلح در روز31 شهریور ماه 92 نشان از قدرت بالای نظامی ایران داشت اذعان کرد: تمام این افتخارات از برکات دفاع جانانه رزمندگان دفاع مقدس است و ما باید از این شهدا بدلیل این همه فداکاری یادکنیم.