معارفه مدیرکل محیط زیست استان تهران امروز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر مراسم تودیع رسول علی اشرفی پور و معارفه محمد هادی حیدرزاده، امروز (چهارشنبه) ساعت 13 در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران واقع در ورودی پارک ملی سرخه حصار برگزار خواهد شد.

روز گذشته معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، محمدهادی حیدرزاده را به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران منصوب کرد.

حیدرزاده پیش از این مشاور محمدباقر قالیباف در امور محیط زیست و رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران بود. او از سال 1385 در شهرداری تهران حضور داشت.

حیدرزاده، دارای مدرک کارشناس مهندسی محیط زیست از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بوده و هم‌اکنون دانشجوی مقطع دکتری PHD رشته اکولوژی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد است.

حیدرزاده پیش از این نیز رییس هیات مدیره شرکت کنترل کیفیت هوا، دبیر ستاد هوای پاک کشور، نماینده شهرداری تهران در اجلاس شهرداران کلان شهرها (ونکور)، مدیر اجرایی فصلنامه علمی محیط زیست، قائم مقام شبکه سازمانهای غیردولتی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران، رییس عالی شبکه سازمان‌های غیر دولتی جوانان، مدیر عامل و عضو هیات مؤسس جمعیت آوای سبز، عضو کمیته اجرایی کمیته کاهش آلودگی هوای تهران بوده است.

حیدرزاده در حال حاضر مدرس دانشگاه علمی – کاربردی و دانشگاه آزاد اسلامی و مدرس دوره‌های استانداردهای زیست محیطی مرکز علمی – صنعتی ایران است.