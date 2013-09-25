دشمنان از تحریم ها چیزی به دست نیاوردند/ رفتار دولت در توجه به حجاب و عفاف ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعيل احمدی مقدم صبح چهارشنبه در صبحگاه مشترك نيروی انتظامی استان البرزد، وضعیت امنیتی کشور را مثال زدنی توصیف کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ايران در سطح جهان به لحاظ امنيتی از كشورهای پيشرو است.



وی با بیان اینکه بيداری، هوشياری، هماهنگی و آمادگی تمام دستگاهها و نيروی انتظامی موجب شده تا مردم در نقاط مختلف كشور امروز در آرامش زندگی کنند، گفت: امروز با همكاری نهادهای ديگر از جمله سپاه پاسداران، بسيج و دستگاههای اطلاعاتی و قضايی سطح امنيت در كشور ارتقاء يافته است.



احمدی مقدم افزود: ميزان جرايم خشن از جمله قتل، سرقت مسلحانه، گروگانگيری و شرارت در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش چشمگيری داشت.

کاهش میزان جرایم خشن در 6 ماهه نخست 92



فرمانده ناجا در ادامه گفت: امروز توانمندی های ملت ايران، دشمنان را نااميد كرده است و اگر استكبار به قدرت و خودباوری در كشور ما آگاه نبود، طمع ورزی به اين سرزمين را در پيش می گرفت.



وی با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبری در خصوص نرمش قهرمانانه اظهار داشت: برخی ها اين بيانات رهبری را اشتباه تعبير نكنند، اين سخنان از موضع قدرت است.

سردار احمدی مقدم گفت: امروز دشمنان اسلام ضعيف هستند زيرا از تحريم ها و فشارها چيزی به دست نياورده اند و درصدد هستند هر چند كوچك از نزديك شدن به ما بهره ببرند.

رفتار دولت یازدهم در توجه به حجاب و عفاف ستودنی است

فرمانده نیروی انتظاکمی در بخشی دیگر از سخنانش توجه به موضوع عفاف و حجاب در دولت یازدهم را ستودنی خواند و گفت: در كنار اولويت های اقتصادی كه در آغاز دولت يازدهم اميد را در دل مردم زنده كرد، نگاه ويژه رئیس جمهوری به موضوع عفاف و حجاب ستودنی است.



وی افزود: در جامعه اسلامی باید توجه همه جانبه ای به موضوع عفاف و حجاب شود.

سردار احمدی مقدم یادآور شد: گسترش برنامه های فرهنگی و آموزش مردم در بخش راهنمايی و رانندگی از اولويت های ناجا است.