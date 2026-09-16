فعالیت ۷۲۲ مسجد تهران برای حمایت از بیش از ۸۰۰ مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین شیرینژاد، رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران، در نشست خبری تشریح تمهیدات شهرداری تهران برای آغاز سال تحصیلی جدید، از شکلگیری ستاد «شهید آرمان» با هدف همسانسازی و جهتدهی جریانهای مردمی برای حمایت از مدارس در طول سال تحصیلی خبر داد.
وی با اشاره به ظرفیت مساجد در محلات مختلف شهر تهران اظهار کرد: در قالب این طرح، ۷۲۲ مسجد در ۳۵۲ محله شهر تهران با حمایت شهرداری تهران در کنار بیش از ۸۰۰ مدرسه قرار خواهند گرفت و در اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و پرورشی مدارس مشارکت خواهند داشت.
رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران با بیان اینکه بخشی از این فعالیتها در سال گذشته نیز تجربه شده است، افزود: سال گذشته برنامههای مختلفی با مشارکت مساجد برگزار شد که از جمله آن میتوان به برنامه اعتکاف دانشآموزی اشاره کرد که با حضور حدود ۶۵ هزار دانشآموز در سطح شهر تهران برگزار شد.
شیرینژاد ادامه داد: امسال نیز با هماهنگی و ابلاغ امور مساجد تهران، مساجد سطح شهر برای حمایت از مدارس اعلام آمادگی کردهاند و مدارسی که برای برگزاری برنامههای افتتاحیه و آغاز سال تحصیلی نیازمند کمک و پشتیبانی هستند، میتوانند از ظرفیت مساجد محلات بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر تداوم این همکاری در طول سال تحصیلی گفت: حمایت مساجد از مدارس صرفاً به برنامههای آغاز سال تحصیلی محدود نمیشود و در طول سال نیز در قالب برنامههای مختلف از جمله اردوهای دانشآموزی ادامه خواهد داشت.
رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران با اشاره به ظرفیتهای اردویی موجود در مجموعههای فرهنگی شهرداری اظهار کرد: حدود ۳۳ نوع برنامه اردویی در این چارچوب پیشبینی شده است و سال گذشته نیز در برخی روزها ظرفیتهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در اختیار مساجد قرار گرفت و گاهی بیش از هزار دانشآموز در یک روز از این ظرفیتها استفاده کردند.
شیرینژاد خاطرنشان کرد: امسال نیز این ظرفیت در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت تا بتوانیم سال تحصیلی را با نشاط و مشارکت اجتماعی بیشتر آغاز کنیم و در ادامه نیز برنامههای حمایتی در طول سال استمرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه بخش عمده فعالیتهای ستاد شهید آرمان در طول سال تحصیلی دنبال خواهد شد، گفت: در مجموع ۸۶ ریزبرنامه در حوزههای مختلف هویتی، اجتماعی، مذهبی و ملی پیشبینی شده است که با استفاده از ظرفیتهای مردمی و مساجد، در کنار مدارس و آموزش و پرورش اجرا خواهد شد.
رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران تأکید کرد: رویکرد اصلی این طرح، قرار گرفتن ظرفیت مساجد و جریانهای مردمی در کنار مدارس و کمک به آموزش و پرورش برای اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و پرورشی در طول سال تحصیلی است.
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