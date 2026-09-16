به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال گل گهر ایران و الجزیره امارات در گروه B لیگ قهرمانان آسیا ۲ روز گذشته (سه شنبه ۲۴ شهریور) در کشور تاجیکستان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد. گل گهر در حالی موفق شد از این بازی یک امتیاز کسب کند که روی کاغذ نماینده امارات به دلیل داشتن بازیکنان مطرحی از جمله تالیسکا، مالکوم و کریستین اصلانی شانس بالایی برای پیروزی در این بازی داشت که موفق به کسب سه امتیاز نشد.

احمد الحوری کارشناس فوتبال امارات در شبکه تلویزیونی الریاضیه، در ارزیابی عملکرد تیم فوتبال الجزیره برابر گل‌گهر ایران در هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت که این دیدار تنها یکی از ۶ مسابقه مرحله گروهی است و هنوز معادلات صعود و امتیازات در ابتدای مسیر قرار دارد.

الحوری با اشاره به تساوی بدون گل الجزیره برابر گل‌گهر گفت: کسب یک امتیاز در آغاز مرحله گروهی اتفاقی طبیعی است و هنوز برای قضاوت درباره شرایط تیم‌ها زود است، چرا که این مسابقه تنها یکی از ۶ دیدار مرحله گروهی محسوب می‌شود و محاسبات همچنان در ابتدای راه قرار دارد.

این کارشناس فوتبال امارات در ادامه با این حال از عملکرد الجزیره ابراز رضایت نکرد و گفت: با توجه به آنچه در زمین دیدیم، الجزیره نتوانست هواداران خود را راضی کند و آنها را از شرایطی که پس از نتایج اخیر تیم به وجود آمده بود، خارج کند.

وی با اشاره به شرایط روحی و فنی الجزیره پس از دیدار برابر النصر و نتایج دو مسابقه اخیر این تیم در لیگ امارات افزود: پس از بازی با النصر، نوعی ترس و سردرگمی در تیم ایجاد شد و الجزیره نتوانست هوادارانش را از این وضعیت خارج کند.

الحوری ادامه داد: البته باید به روندی که الجزیره در مسابقات سوم و چهارم خود در لیگ داشت نیز توجه کرد؛ چرا که در آن دیدارها شاهد روندی رو به رشد در سطح عملکرد این تیم بودیم و کیفیت بازی الجزیره به صورت تدریجی بهتر شده بود.

وی در مجموع تأکید کرد که اگرچه الجزیره در نخستین مسابقه مرحله گروهی به یک امتیاز دست یافته و هنوز ۵ دیدار دیگر پیش رو دارد، اما نمایش این تیم برابر گل‌گهر نتوانست انتظارات هواداران را برآورده کند.