نامگذاری کتابخانه و مرکز اسناد خانه سینما به نام «بهرام بیضایی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در مراسمی عصر روز گذشته سه شنبه ۲۴ شهریور کتابخانه و مرکز اسناد خانه سینما به نام «بهرام بیضایی» نامگذاری شد.

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما درباره این نامگذاری گفت: به پیشنهاد اعضای هیئت رئیسه خانه سینما تصمیم بر این شد تا به یاد ۲ کارگردان مطرح سینمای ایران که در سال گذشته آنها را از دست دادیم، ۲ مکان در ساختمان‌های شماره یک و ۲ خانه سینما به نام «ناصر تقوایی» و «بهرام بیضایی» نامگذاری شود. بر همین اساس، تالار گفتگو در ساختمان شماره ۲ به نام ناصر تقوایی و کتابخانه و مرکز اسناد در ساختمان شماره یک به نام بهرام بیضایی نامگذاری شد.

یکی از دلایل موفقیت خانه سینما، وجود تشکیلات چابک در آن است

محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت‌رئیسه خانه سینما نیز گفت: اگر خانه سینما دارای فضاهای بیشتری بود، قطعاً مکان‌های بزرگ دیگری به نام این ۲ عزیز نامگذاری می‌شد اما در شرایط فعلی یکی از فضاهای دوست‌داشتنی این نهاد صنفی یعنی کتابخانه، به نام زنده‌یاد بهرام بیضایی نامگذاری شده است.

وی با اشاره به ساختار خانه سینما ادامه داد: قطعا یکی از دلایل موفقیت خانه سینما، وجود تشکیلات چابک در آن است. پس از بازگشایی خانه سینما، عکسی ماندگار از علیرضا داودنژاد به ثبت رسید که در دنیا دیده شد و برای بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی این کنجکاوی وجود داشت که خانه سینما دارای اهمیت زیادی است تا آنجا که حتی تعدادی از سفرا و رایزن‌های فرهنگی دیگر کشورها نیز در این خصوص از خانه سینما بازدید کردند.

عسگرپور با بیان اینکه اهمیت خانه سینما در سرمایه انسانی آن نهفته است، ابراز کرد: بهرام بیضایی و ناصر تقوایی در تاریخ فرهنگ و هنر این سرزمین نام‌های بسیار بزرگی هستند. نامگذاری بخش‌هایی در خانه سینما به نام این ۲ استاد بزرگ باعث می‌شود یادآوری شود که این سینما دارای چه نام‌های معتبری بوده است.

توجه به اهمیت تقویت کتابخانه

در ادامه این مراسم کامران قدکچیان کارگردان پیشکسوت نیز با اشاره به اهمیت تقویت کتابخانه خانه سینما گفت: امیدوارم اعضای خانه سینما همت کنند و کتاب‌های ارزشمند خود را به این نهاد صنفی اهدا کنند تا گنجینه کتاب‌های این نهاد فرهنگی تقویت شود.

وی بیان کرد: همانطور که اشاره شد تمامی جشن‌های خانه سینما باید گردآوری و ثبت شود.

ثبت اقدامات خانه سینما به عنوان بخشی از تاریخ سینما

در ادامه مراسم فرهاد توحیدی مدیر فرهنگی خانه سینما با اشاره به روند شکل‌گیری مرکز اسناد، گفت: به همت همایون اسعدیان و اعضای هیئت مدیره، مرکز اسناد خانه سینما در حال شکل‌گیری است. یادم می‌آید دهه ۸۰ در حال بازسازی سالن خانه سینما بودیم، در بخشی از این مکان انباری موقت وجود داشت که اسناد خانه سینما، نظیر صورت‌جلسات و موارد دیگر موجود بود و نگهداری می‌شد و ما باید برای حفظ این اسناد تلاش کنیم.

وی تاکید کرد: با وجود مرکز اسناد خانه سینما، تمامی اقدامات خانه سینما ثبت و به‌عنوان بخشی از تاریخ سینما حفظ خواهد شد و مرکز اسناد به گردآوری و آرشیو موارد مربوط به خانه سینما خواهد پرداخت.

توحیدی با اشاره به امکان ثبت تاریخ شفاهی در این مرکز نیز ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در مرکز اسناد خانه سینما امکان آن وجود دارد، ضبط تاریخ شفاهی سینماگران و اعضای صنوف خانه سینما است. به عقیده من، هر کدام از همکاران که فیلمی را تولید می‌کنند، باید یک کپی از آن را جهت آرشیو در مرکز اسناد در اختیار خانه سینما قرار دهند.

حبیب احمدزاده مستندساز و نویسنده حوزه ادبیات داستانی با اشاره به اهمیت حفظ میراث شخصی سینماگران اظهار کرد: افرادی همچون کیومرث پوراحمد دارای گنجینه شخصی گران‌بهایی بودند و خانه سینما باید به عنوان متولی برای پیگیری این وسایل از خانواده‌های آنها اقدام کند. مرکز اسناد می‌تواند به‌عنوان حافظه خاطرات مردم ایران عمل کند و خانه سینما می‌تواند در این زمینه اقدامات مهمی انجام دهد.

اهمیت همراهی با ثبت و نگهداری

در ادامه ابوالحسن داودی کارگردان و تهیه کننده پیشکسوت سینما نیز با اشاره به سابقه فعالیت خود در خانه سینما، گفت: من سابقه ۲ دوره عضویت در هیئت مدیره خانه سینما را در کارنامه دارم اما هرچه گشتم، سندی از این موضوع پیدا نکردم. مواردی وجود دارد که مربوط به دوره ویژه‌ای و دارای اهمیت تحقیقاتی است و ضروری است که این موارد در خانه سینما ثبت و نگهداری شود.

وی ادامه داد: در زمان زنده یاد سیف‌الله داد یکی از اقداماتی که در خانه سینما صورت گرفت، برگزاری جلسات متعدد با افرادی بود که چهره‌های دولتی مهمی نیز در آنها به چشم می‌خوردند. آن زمان حدود هشت کمیته وجود داشت و چندین نوار از این جلسات ثبت شد که برخی از آنها به‌صورت مکتوب درآمد که به نظر می‌رسد ادامه این کار برای خانه سینما بسیار مهم است.

داودی یادآور شد: در گذشته اتفاق‌های مهمی در خانه سینما صورت گرفته است و این موارد باید به‌صورت دو امدادی و به شکل مشارکتی ادامه پیدا کند.

به سرمایه چندانی محتاج نیستیم

علیرضا داوودنژاد نویسنده و کارگردان پیشکسوت سینما نیز با اشاره به ظرفیت فضای مجازی برای ثبت و انتشار تاریخ سینما، گفت: خانه سینما باید دارای یک شبکه اینترنتی باشد تا در ادامه با هنرمندان سینما گفتگو صورت گیرد زیرا مخاطب خود را خواهد داشت. برای دست یافتن به چنین تشکیلاتی نیازی به سرمایه آنچنانی نیست و می‌توان این کار را با سرمایه‌ای اولیه انجام داد.

وی با اشاره به ضرورت دسته‌بندی آثار سینماگران مهم افزود: باید آثار هنرمندان مهمی چون بهرام بیضایی به‌صورت قفسه‌ای جداگانه در مرکز کتابخانه و اسناد خانه سینما نگهداری شود. به عقیده من، مرکز اسناد خانه سینما باید با المان‌های صوتی و تصویری گره بخورد.

بیضایی یک پدیده فرهنگی است

سپس میثم زندی عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری نیما یوشیج نیز گفت: زمانی که با حافظه تاریخی مواجه می‌شویم، آنچه باقی می‌ماند تاریخ و روایت است. هر پدیده فرهنگی نیاز به روایت برای آیندگان دارد. خانه سینما نیز از این قاعده مستثنی نیست و ایده هیئت مدیره برای راه‌اندازی مرکز اسناد بسیار خلاقانه است.

وی با تأکید بر جایگاه خانه سینما در ثبت تاریخ این عرصه ادامه داد: شایسته‌ترین مکان برای ساخت و پرداخت روایت از سینمای ایران، خانه سینما است و در نظر گرفتن بودجه و نیروی کار برای این موضوع نیز قابل توجیه است. این کار به اندازه‌ای اهمیت دارد که باید توجه اداشته باشیم مرکز اسناد خانه سینما نیاز به بودجه، ساختمان و نیروی کار جداگانه دارد.

زندی با اشاره به جایگاه بهرام بیضایی در فرهنگ و هنر ایران افزود: بهرام بیضایی فراتر از یک هنرمند به‌ عنوان یک پدیده فرهنگی مطرح است. اینکه چنین نمادی را به یک مکان پیوند بزنیم، دارای معناست و از این بابت از خانه سینما سپاسگزارم.

در این مراسم سینماگرانی همچون علیرضا داوودنژاد، کامران قدکچیان، حبیب احمدزاده، ابوالحسن داودی، محمدمهدی عسگرپور، همایون اسعدیان، فرهاد توحیدی، حبیب اسماعیلی، محسن امیریوسفی، علیرضا حسینی، آیدین ظریف، انصاری و جمعی دیگر از اهالی سینما حضور داشتند.