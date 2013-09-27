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۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۵۴

هفته یازدهم لیگ برتر؛

باخت مس کرمان برابر گسترش فولاد تبریز در نیمه نخست

باخت مس کرمان برابر گسترش فولاد تبریز در نیمه نخست

تیم فوتبال مس کرمان در حالی که پرویز مظلومی را برای نخستین بار روی نیمکت خود دارد در پایان نیمه نخست دیدار خود مقابل گسترش فولاد تبریز شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از رقابتهای هفته یازدهم لیگ برتر عصر امروز جمعه با برگزاری دیدار تیم‌های مس کرمان و گسترش فولاد تبریز ادامه یافته است. در این دیدار که در ورزشگاه باهنر کرمان در جریان است تیم گسترش فولاد در پایان نیمه نخست با یک گل از میزبان خود پیش افتاده است.

تنها گل این نیمه را ایمان موسوی در دقیقه 33 روی یک شوت سرضرب از گوشه سمت راست محوطه جریمه حریف به ثمر رساند. در دقیقه 21 این دیدار تیم مس کرمان صاحب یک ضربه پنالتی شد که ادینیو آن را از دست داد. پرویز مظلوم برای نخستین بار در این فصل روی نیمکت تیم مس کرمان نشسته است.

کد مطلب 2143983

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