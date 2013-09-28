تجمیع روستاهای بشاگرد در حال انجام است/ احداث 700 واحد مسکونی در سردشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی پس از بازدید یکروزه خود از روند بازسازی بشاگرد در جلسه ستاد بازسازی این شهرستان حضور یافت و با تاکید بر تسریع در امر بازسازی بشاگرد از دستگاه‌های اجرایی خواست با شناسایی موانع نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه تاکنون تلاش خوبی در راستای بازسازی بشاگرد و احداث واحدهای مسکونی و خدماتی صورت گرفته، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های شهرستان بشاگرد تاکید کرد و اظهار داشت: باید از تمام ظرفیت‌های استانی و کشوری برای بازسازی بشاگرد استفاده شود.

وی تصریح کرد: در شهر سردشت 700 واحد مسکونی در دست احداث است که با روند فعلی در چندماه آینده به نتیجه می رسد.

عزیزی افزود: به موازات احداث واحدهای مسکونی و خدماتی بحث خدمات آب، برق، مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی نیز پیگیری می‌شود و دستگاه‌های مرتبط در این راستا باید تعهدات خود را انجام دهند.

استاندار هرمزگان بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید خدمات خود را متناسب با پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی و خدماتی ارائه کنند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت احداث واحدهای تجاری در جوار مجتمع‌های مسکونی، خواستار فراهم کردن زمینه برای حضور بخش خصوصی شد.

عزیزی سپس با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته به بازسازی بشاگرد، عنوان کرد:خوشبختانه مانعی در راه بازسازی بشاگرد وجود ندارد و امور مربوطه با تلاش مدیران در حال انجام است.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تجمیع روستاهای بشاگرد در راستای خدمات‌رسانی بهتر و مطلوب‌تر گفت: در زلزله بشاگرد 1200 واحد مسکونی تخریب شد در حالی که تنها در شهر سردشت 700 واحد مسکونی در حال احداث است.

عزیزی با اشاره به همکاری و استقبال خوب مردم در بحث تجمیع روستاهای بشاگرد خواستار تسریع در این امر شد و ادامه داد:‌ امکان ارائه خدمات به برخی از روستاهایی که با جمعیت کم در عمق هستند وجود ندارد و اسکان به صلاح نیست بنابراین بهتر است از طرح تجمیع استفاده شود.

استاندار هرمزگان ابراز داشت: در بازسازی بشاگرد اولویت با احداث واحدهای تجمیع شده و روستاهایی است که پراکندگی کمتری دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شرایط آب و هوایی به سمت سرما می‌رود از آموزش و پرورش و نوسازی مدارس خواست هر چه سریعتر نسبت به تکمیل کلاس‌های درس و مدارس اقدام کنند.

در این راستا حدود 10 کانکس در روستاهای بشاگرد مستقر شده و تکمیل و تجهیز مدارس در اولویت قرار گرفته است.

بنا به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان هرمزگان یکماه پس از وقوع زلزله عملیات آوار برداری 550 واحدی که نیاز به آواربرداری داشتند تمام شد و تا کنون دو هزار واحد پی‌کنی و فنداسیون هزار و 200 واحد انجام شده ضمن اینکه اسکلت 600 واحد تمام شده و دیوار چینی سقف نیز در حال انجام است. این درحالی است که با راه‌اندای دو سنگ شکن در بشاگرد مشکل تامین شن و ماسه در منطقه مرتفع شده است.