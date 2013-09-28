احمد ظريف‌رفتار تهيه‌كننده و كارگردان اين مجموعه به خبرنگار مهر گفت: از روزگاران دور تاكنون علاقمندان به فرهنگ اين سرزمين، آثار ارزشمندي را به شكل‌هاي مختلف جمع آوري، حفظ و نگهداري كرده‌اند. آثاري همچون قرآن‌هاي قديمی، كتاب‌هاي قديمي، نسخ خطي، فسيل‌های نقاشي، قفل و در، مهر و تمبر و پاكت، لباس، ادوات جنگي و...

وی افزود: آنها مجموعه داران خصوصي و كلكسيونرهاي ايراني هستند كه با عشق و علاقه، زندگي، سرمايه و عمر خود را صرف جمع آوري آثار فرهنگي و تاريخي كرده‌اند و با تمام وجود از آنها نگهداري مي‌كنند.

این تهیه کننده ادامه داد: اين آثار نمايانگر بخشي از تاريخ و هويت فرهنگي كشور ما هستند. بنابراین كلكسيونرهاي ايراني، دلالان و سوداگران آثار عتيقه به حساب نمی‌آیند بلكه نگهبانان خصوصي آثار فرهنگي محسوب مي‌شوند و مانع از خروج اين آثار گرانبها به خارج از كشور هستند. به همين جهت سعي كرده‌ايم در اين مجموعه فعاليت‌ها و دغدغه‌هاي اين قشر را به تصوير بكشيم.

ظريف رفتار از يعقوب عباس فام به عنوان تصوير بردار مجموعه نام برد و گفت: تدوين اين مجموعه مستند نيز بر عهده امير مومني اصل است و محمد صالح پور به عنوان مدير توليد با ما همكاري داشته است.

تهيه كننده و كارگردان "کلکسیونرهای ایرانی" ابراز اميدواري كرد اين مجموعه كه توليد آن از سال 1391 در شبكه مستند شروع شده، از دوشنبه اين هفته، هشتم مهر، ساعت 21 روی آنتن شبكه مستند برود.