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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

کشف ۱۰۰ دستگاه استخراج رمزارز در تفت؛ چهار نفر بازداشت شدند

کشف ۱۰۰ دستگاه استخراج رمزارز در تفت؛ چهار نفر بازداشت شدند

یزد- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت از کشف ۱۰۰ دستگاه استخراج رمزارز در چهار محل مجزا و بازداشت چهار نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، سید جمال‌الدین طباطبایی اظهار کرد: ۱۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز در چهار محل مجزا کشف و چهار نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند.

وی این دستگاه‌ها با تلاش نیروهای اداره کل اطلاعات استان یزد و با دستور قضایی در چهار محل مجزا در شهرستان تفت کشف شدند.

وی با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه استخراج رمز ارز افزود: شناسایی عوامل مرتبط و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت تصریح کرد: پرونده این موضوع برای بررسی ابعاد مختلف و تعیین مسئولیت افراد مرتبط، در چارچوب مقررات قانونی در حال پیگیری است.

کد مطلب 6975625

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