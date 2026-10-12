کشف ۱۰۰ دستگاه استخراج رمزارز در تفت؛ چهار نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، سید جمال‌الدین طباطبایی اظهار کرد: ۱۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز در چهار محل مجزا کشف و چهار نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند.

وی این دستگاه‌ها با تلاش نیروهای اداره کل اطلاعات استان یزد و با دستور قضایی در چهار محل مجزا در شهرستان تفت کشف شدند.

وی با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه استخراج رمز ارز افزود: شناسایی عوامل مرتبط و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت تصریح کرد: پرونده این موضوع برای بررسی ابعاد مختلف و تعیین مسئولیت افراد مرتبط، در چارچوب مقررات قانونی در حال پیگیری است.