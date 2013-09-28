امین صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور پنج بازیکن ایرانی در تیم بانوان امارات برای حضور در رقابتهای جهانی رول بال خاطرنشان کرد: از ابتدا هم قرار نبود بازیکنی از ایران در تیم امارات حضور پیدا کند و ما تنها نام تیم مردان ایران را در اختیار شورای برون مرزی وزارت ورزش قرار داده بودیم.

وی اضافه کرد: دعوت نامه‌ای از سوی کنفدراسیون آسیا در اختیار ایران قرار گرفته بود که بر اساس آن پنج عضو تیم بانوان ایران می‌توانند به عنوان یار کمکی تیم ملی امارات را در مسابقات جهانی نایروبی همراهی کنند که ما این دعوتنامه را منتشر کردیم و به نظر می‌رسد برداشت دیگری از این موضوع صورت گرفته است بنابراین بانوان ایرانی در مسابقات یاد شده حضور نخواهند داشت.

سخنگوی فدراسیون اسکیت در حالی این ادعا را مطرح کرده که در خبر منتشر شده روی سایت رسمی این فدراسیون تاکید بر آن شده بود که بازیکنان یاد شده با موافقت کنفدراسیون آسیا مجوز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورده‌اند و این تیم را همراهی خواهند کرد.