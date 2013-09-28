به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون اسکیت در خصوص انتقادات مطرح شده واکنش نه چندان منطقی از خود بروز داد که روی سایت رسمی این فدراسیون قرار گرفته و متن آن به شرح زیر است:

همانگونه که مستحضر هستید رقابت های جهانی رول بال مهرماه سال جاری به میزبانی شهر نایروبی کنیا برگزار خواهد شد که تیم ملی آقایان ایران در این مسابقات حضور خواهد داشت. با توجه به نوپا بودن این رشته در کشور و نیاز به فرصت بیشتر برای ارتقاء کمی و تخصصی بانوان ورزشکار رشته رول بال، اعضای تیم کشورمان در بخش بانوان به حد نصاب قانونی نرسید و فدراسیون نیز اعزام بانوان را برای رویدادهای آتی پیش بینی کرده است.

اما به واسطه حضور یک ایرانی در سمت نایب رئیسی فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیایی رول بال که از تعامل مناسبی با فدراسیون برخوردار است از 5 بانوی محجبه ایرانی به منظور ایجاد یک فرصت آموزشی در میدان رقابت برای حضور در این مسابقات، بر اساس ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی دعوت به عمل آمد تا بانوان با استفاده از این فرصت از نزدیک با شرایط و نحوه برگزاری رقابتها آشنا شوند. فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران خبر این دعوت را به عنوان نقطه قوت عملکرد بانوان ورزشکار رول بال به اطلاع علاقمندان رساند.



قابل تاکید و توجه است که فدراسیون اسکیت با بررسی همه جوانب، تنها نسبت به اعزام تیم ملی رول بال آقایان کشورمان به این مسابقات، اقدام کرد.



در پایان شایسته است رسانه های محترم قبل از درج خبرهایی با مضامین مختلف و به منظور تنویر افکار عمومی، اطلاعات لازم را از فدراسیون اسکیت دریافت و سپس به انتشار اخبار اقدام کنند. آنچه برای ما غیر قابل باور می باشد این است که نتایج، خبرها و اقدامات فدراسیون که هر روز در سایت فدراسیون درج و برای رسانه ها ارسال می‌شود، پوشش داده نمی‌شود اما برخی از رسانه‌ها که تعداد آنها از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی‌کند، تنها به دنبال حاشیه‌ها هستند و از کوچکترین فرصتی برای مطرح نمودن خود استفاده می‌کنند. امیدواریم این رسانه‌ها نیز در راستای رسالت خطیر خود گام برداشته و از تشویش اذهان عمومی خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون اسکیت در حالی این واکنش را بروز داده است که بر اساس اعلام قبلی این فدراسیون قرار بر این است پنج بانوی ایرانی به عنوان یاران کمکی با پیراهن تیم ملی امارات در مسابقات جهانی رول بال در شهر نایروبی کنیا به میدان بروند و برای موفقیت و به اهتزاز در آوردن پرچم این کشور تلاش کنند. این در حالی است که اماراتی‌ها همواره مسایل سیاسی را در ورزش دخیل کرده‌اند که آخرین مورد آن انتخاب نام جعلی روی لیگ فوتبال خود بوده که خشم همه ایرانی‌ها را به دنبال داشت و به طور رسمی نیز نامه و مدارک ایرانی‌ها به فیفا ارسال شد که در پی آن فیفا بر نام خلیج همیشه فارس تاکید ورزید.