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۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۱

تیم رول بال ایران نایب قهرمان جهان شد

تیم رول بال ایران نایب قهرمان جهان شد

تیم ملی رول بال ایران در نخستین حضور خود در رقابت‌های جهانی کنیا، توانست عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ملی‌پوشان رول بال ایران که اولین حضور خود در رقابت‌های جهانی را تجربه می‌کردند، در دیدار فینال و پایانی این مسابقات به مصاف تیم باتجربه و قدرتمند هند رفتند و در پایان با نتیجه 9 بر 6 بازی را واگذار کرده و به مدال نقره این رقابتها بسنده کردند.

تیم رول بال کشورمان، در این دوره از مسابقات با پیروزی مقابل تیم‌های تانزانیا(6 بر صفر)، نپال(6 بر یک)، اوگاندا(6 بر 3) و تساوی مقابل هند(3 بر 3) راهی مرحله نیمه‌نهایی شد و در این مرحله نیز دانمارک قهرمان دوره گذشته مسابقات را 3 بر 2 از پیش رو برداشت تا راهی فینال این دوره از مسابقات شود.

شاگردان حاج علیزاده در گام آخر حریف تجربه بازیکنان هند نشدند و در نهایت به مدال نقره مسابقات جهانی رضایت دادند.

 

کد مطلب 2150596

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