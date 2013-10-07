تیم رول بال ایران نایب قهرمان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، ملی‌پوشان رول بال ایران که اولین حضور خود در رقابت‌های جهانی را تجربه می‌کردند، در دیدار فینال و پایانی این مسابقات به مصاف تیم باتجربه و قدرتمند هند رفتند و در پایان با نتیجه 9 بر 6 بازی را واگذار کرده و به مدال نقره این رقابتها بسنده کردند.



تیم رول بال کشورمان، در این دوره از مسابقات با پیروزی مقابل تیم‌های تانزانیا(6 بر صفر)، نپال(6 بر یک)، اوگاندا(6 بر 3) و تساوی مقابل هند(3 بر 3) راهی مرحله نیمه‌نهایی شد و در این مرحله نیز دانمارک قهرمان دوره گذشته مسابقات را 3 بر 2 از پیش رو برداشت تا راهی فینال این دوره از مسابقات شود.



شاگردان حاج علیزاده در گام آخر حریف تجربه بازیکنان هند نشدند و در نهایت به مدال نقره مسابقات جهانی رضایت دادند.



