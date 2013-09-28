بارشهای گلستان 18 درصد کمتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همچنین میانگین بارندگی استان درشهریورماه سال1392در مقایسه با شهریور ماه سال گذشته بیش از 91 درصد کاهش وهمچنین نسبت به دوره شاخص دراز مدت نیز 85 درصد کاهش نشان می دهد.

حیدریان افزود: بیشترین میانگین بارندگی شهریور ماه درمحدوده شهرستان بندرگز با بیش از 11 میلی متر گزارش شده در حالیکه کمترین میانگین بارندگی در محدوده شهرستان آق قلا و شهرستان بندر ترکمن با بیش از 1 میلی متر به ثبت رسیده است.



وی همچنین میانگین بارندگی درمحدوده شهرستان گرگان در این ماه را بیش از 5 میلی متر اعلام کرد و گفت: بارندگی ها در محدوده این شهرستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 93 درصدکاهش یافته است.



مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در ادامه افزود: جریان رودخانه ها در مدت مهر1391 لغایت پایان شهریورماه سال جاری، نسبت به دوره شاخص در حوضه قره سو بیش از 38درصد کاهش و در حوضه گرگانرود 19درصد افزایش داشته است.



حیدریان همچنین در پایان تصریح کرد: ذخیره آبخوان های آزاد زیر زمینی استان گلستان نیز در شهریور ماه سال جاری در مقایسه با شهریور ماه سال گذشته بیش از 35میلیون متر مکعب کاهش داشته است که در مقایسه با متوسط بیست و یک سال گذشته، بیش از 46 میلیون متر مکعب افزایش را نشان می دهد.