به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین دغدغه‌های کمیته فوتسال پخش زنده مسابقات لیگ برتر بوده است. در همین رابطه چند جلسه بین مسئولان فدراسیون فوتبال و مسئولان سازمان صدا و سیما برگزار شد تا هرچه زودتر این مشکل برطرف شود. با وجود گذشت چهار هفته از مسابقات لیگ برتر فوتسال موضوع عدم پخش زنده بازی‌ها همچنان ادامه دارد.

با این حال علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال پیش از شروع هفته سوم لیگ برتر در نامه‌ای به حسن تقدس نژاد معاون مالی و اداری صدا و سیما از وی خواست تا مساعدت‌های لازم را نسبت به پخش مسابقات لیگ برتر و همچنین حضور تیم ملی فوتسال در مسابقات جام جهانی کوچک برزیل به عمل آورد.

تقس نژاد هم در نامه‌ای به زین العابدین و صادقی مدیران شبکه‌های سوم و ورزش از آنها خواست تا پیرو تصمیمات مشترک با فدراسیون فوتبال، این مسابقات پخش شود. تقدس نژاد همچنین تاکید کرد در صورتی که مشکلی در این زمینه وجود دارد، آنرا به صورت تلفنی حل کنند.

همچنین سید رضا افتخاری سرپرست کمیته فوتسال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: ما حاضریم همه جور همکاری با صدا و سیما داشته باشیم تا این مسابقات به صورت زنده پخش شود. حتی حاضریم ساعت و روز مسابقات را هم عوض کنیم. فقط کافی است صدا و سیما بگوید مشکل چیست تا ما آنرا برطرف کنیم.