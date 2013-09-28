به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «فصل جوانی» جدیدترین اثر قاسمعلی فراست، ساعت 15 دوشنبه هشتم مهر ماه و با حضور مرتضی سرهنگی، بلقیس سلیمانی و علیاصغر شیرزادی و خود نویسنده، رونمایی میشود.
«فصل جوانی» روایت نوجوانی است که در روزهای جنگ و با تب و تاب موتورسواری، به همراه داییاش به منطقه جنوب میرود اما سر از کردستان درمیآورد. داستان ماجراجویانه این کتاب، ردپایی از عشق را نیز دنبال میکند.
«فصل جوانی» با شمارگان 2100 نسخه در 240 صفحه با قیمت 11000 تومان روانه کتابفروشیها میشود.
خبر دیگر از بنیاد ادبیات داستانی اینکه، انتشارات عصر داستان وابسته به این بنیاد با 21 عنوان کتاب از هفتم تا سیزدهم مهرماه در نمایشگاه کتاب استانی تبریز شرکت میکند. این موسسه انتشاراتی در این رویداد فرهنگی، کتابهایی با موضوعات اجتماعی، دفاع مقدس، تاریخی، آموزشی و پژوهشی عرضه میکند.
عرضه تولیدات بنیاد ادبیات داستانی بهطور متمرکز به مخاطبان استانی، شناسایی چهرههای جوان داستاننویس، ایجاد تعامل با فعالان استانی عرصه داستاننویسی از جمله اهداف بنیاد در این نمایشگاه استانی است.
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