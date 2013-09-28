به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی ناظر گمرکات آذربایجان غربی با رئیس گمرک آناتولی شرق ترکیه روز شنبه با هدف ارائه راهکارهای تسریع در امور گمرکی، افزایش تعداد پذیرش کامیونها در مرز بازرگان، هماهنگ کردن ساعات کاری بین گمرکات دو طرف، رفع مشکل نرم افزاری سیستمهای گمرکی و گذرنامه ای در صورت بروز مشکل فنی و به حداقل رساندن صف های طولانی کامیونها بین گمرکات ایران و ترکیه برگزار شد.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی در این دیدار ضمن تاکید بر لزوم تسریع در انجام امورات در مرز ایران و ترکیه بعنوان یکی از نیازهای ضروری برای توسعه مبادلات بازرگانی و تجاری، ترکیه را جز 5 شریک تجاری مهم ایران دانست و افزود: اراده جدی مسئولان ایران و ترکیه به‌خصوص مقامات اقتصادی دو کشور در مورد بهبود مناسبات تجاری حتی می‌تواند امکان دستیابی مبادلات تجاری بالاتر از میزان پیش‌بینی شده را فراهم کند.

میر هاشم سید احمدی با اشاره به تسریع در عبور و مرور و رونق تجاری بین دو کشور، اظهار داشت: با توجه به افزایش صادرات و شعار جهانی گمرک مبنی بر نوآوری برای پیشرفت گمرک، درصدد تقویت زیرساخت‌های گمرک در مرزهای هستیم .

وی انجام دیدار و مذاکرات مقامات گمرکی دو کشور و مقامات محلی را نشان‌دهنده حسن همکاری و تمایل طرفین به گسترش مناسبات تجاری دانست و اعلام کرد: همه دستگاههای درگیر در امر تجارت خارجی در تحقق اهداف تعیین شده به‌خصوص افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تلاش می کنند .

وی یادآور شد: گمرک بازرگان اولین بزرگترین مرزی زمینی و مرز سرو - اسن‌دره که دومین مرز مشترک ایران و ترکیه بوده در حال انجام اقداماتی ازجمله احداث مسیرهای مناسب و تجهیز آن به امکانات و ابزارهای مدرن هستیم و .

رئیس گمرک آناتولی شرق ترکیه نیز در این دیدار با بیان اینکه دو کشور ایران و ترکیه دوستی دیرینه ای با یکدیگر داشته و موجب گسترش همکاریهای تنگاتنگ در مرز ها دو طرف شده است، گفت: هم اکنون به جز تردد بیش از ظرفیت کامیونها در این گمرکات مشکلی وجود نداشته که با ارائه راهکارهایی این مشکلات نیز بزودی رفع می شود.

مصطفی شاهین اظهار داشت: برگزاری جلسات و ملاقاتهای مستمر مرزی بین مسئولان می تواند مهمترین راه در حل و فصل مشکلات باشد.

آذربایجان غربی در شمال غربی ایران و تنها استان دارای مرز زمینی با ترکیه دارای 9 گمرک و 6 بازارچه مرزی بوده که گمرک بازرگان از فعال ترین و پرترددترین گمرکات استان محسوب می شود.