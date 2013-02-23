تجارت خارجی 558 میلیون دلاری کالا از گمرک بازرگان

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نامدار صبح شنبه در جریان بازدید از بخشهای مختلف گمرک بازرگان با اشاره به واردات 269 هزار تن کالا به ارزش 495 میلیون دلار، افزود: میزان واردات از این گمرک نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن یک درصد و از نظر ارزش 24 درصد رشد داشته است.

وی ارزش هر تن کالای وارداتی از گمرک بازرگان به کشور را به طور میانگین یک هزار و 838 دلار اعلام و عنوان کرد:همچنین طی این مدت بالغ بر 106 هزار تن کالا به ارزش 36 میلیون دلار صادر شده که از نظر وزنی و ارزش ریالی به ترتیب با 47 و 79 درصد افزایش روبرو بودند.

مدیر گمرک بازرگان ارزش هر تن کالای صادراتی از این گمرک را 597 دلار دانست و اظهار داشت: بخشی از این میزان صادرات از طریق تجارت چمدانی بوده که طی این مدت بالغ بر 4 هزار تن کالا به ارزش 3 میلیون دلار از گمرک بازرگان به خارج از کشور صادر شده است.

نامدار ضمن تاکید بر لزوم راه اندازی و تسریع در ایجاد لاین دوم عبور و مرور كامیونها در گمرك بازرگان در مقابل مرز گوربلاغ ترکیه، ادامه داد: با توجه به افزایش تردد كامیونها از این مرز و معطلی كامیونها در گمرك نیازمند راه اندازی این لاین برای تسریع در عبور و مرور و رونق تجاری بین دو كشور هستیم.

بازرگان به عنوان نقطه خروجی مرز ایران و ترکیه در دامنه کوه آرارات واقع شده، این منطقه نقطه انتهایی مسیر جاده ابریشم در ایران که از پل خاتون در مرز ترکمنستان شروع می شود، گمرک بازرگان در سال 1305 زمانی که روستای بازرگان حدود 40 خانوار جمعیت داشته، در این منطقه مستقر بوده، ساختمان اولیه گمرک بازرگان شامل یک اطاق گلی بوده که حدود 4 تا 5 نفر پرسنل بوده که به علت عدم وجود امکانات و آذوقه ، مدتی گمرک بازرگان به ماکو منتقل شد.

در سال 1318 به دلیل افزایش حجم مبادلات و تردد مسافرین قرارداد احداث ساختمان مشترک گمرکات ایران و ترکیه در جوار هم و در نقطه صفر مرزی به صورت مشابه منعقد شد و به علت وقوع جنگ جهانی دوم در سال 1320 ساختمان گمرک ایران نیمه تمام باقی ماند که طی سالهای 1325 تا 1327 ساختمان مذکور مرمت و گمرک بازرگان در محل مذکور شروع به کار کرد.