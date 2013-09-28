رئیس حزب افراطی فجر طلایی یونان بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "نیکلاس میهالولیاکس" رئیس حزب فجر طلایی و "ایلیاس کاسیدیاریس" سخنگوی آن امروز شنبه توسط پلیس یونان بازداشت شدند.

بازداشت این دو نفر، در ادامه تحقیقات پلیس یونان در ارتباط با رابطه حزب افراطی فجر طلایی با مجریان قانون انجام می شود. در همین رابطه هفته گذشته نیز پلیس یونان به دفاتر این حزب حمله و تعدادی از اعضای آن را بازداشت کرده بود.

در میان بازداشت شدگان، یک نیروی سابق پلیس دیده می شود و مقامات آتن اعلام کرده اند که تحقیقاتی را در خصوص ارتباط میان ماموران اجرای قانون و این حزب راست گرای افراطی انجام می دهند.

بر اساس این گزارش، یک افسر 45 ساله که به عنوان محافظ یکی از نمایندگان فجر طلایی انجام وظیفه می کرده بازداشت شده است. این افسر در سپتامبر سال گذشته به اتهام ارتباط با حزب فجر طلایی، از خدمت در نیروی پلیس اخراج شده بود.

در تاریخ 18 سپتامبر سال جاری میلادی یک خواننده 34 ساله توسط یکی از اعضای حزب فجر طلایی کشته شد که این قتل سبب به راه افتادن تظاهرات علیه این حزب در شهرهای مختلف یونان شد.

فجر طلایی اگر چه در سال ۱۹۹۳ میلادی رسمیت یافت، اما وجود آن تا انتخابات پارلمانی ۲۰۱۲ با اهمیت به نظر نمی رسید. در ژوئن سال ۲۰۱۲، فجر طلایی ۱۸ نماینده به پارلمان یونان فرستاد. به این ترتیب این حزب که متهم به داشتن گرایشهای نئونازی است، به سومین جریان محبوب سیاسی یونان تبدیل شد.

فجر طلایی کادرهای فعال حزبی خود را عمدتا از میان جوانان کم سواد یا حتی طرفداران افراطی فوتبال و اعضای باشگاه ورزش های رزمی برمی گزیند.

نحوه بحث های نمایندگان این حزب در مجلس یونان هم بی شباهت به اعتراض تماشاگران به داور در استادیوم فوتبال نیست. در یک جلسه علنی پارلمان، "لیوپولوس" نماینده فجر طلایی، چپ گرایان رادیکال را یک گله بز خواند و سپس در جریان درگیری لفظی، به رسم نازی های آلمان بر هیتلر درود فرستاد.

"نیکولائوس میخالولیکائوس" رهبر این حزب در دهه هفتاد میلادی، به دلیل عضویت در یک گروه تروریستی ملی گرای افراطی، ۱۳ ماه را در زندان سپری کرده بود، اما اکنون وی رهبر گروه پارلمانی فجر طلایی در یونان است.

تجربه طولانی دولت های ناکارآمد و فاسد، نگرش مثبت بخشی از جامعه یونان به فجر طلایی را جلب کرد. ادعای مبارزه با فساد، یکی از برگ های برنده این حزب است.

اعضا و هواداران این حزب طی ماههای اخیر بارها با حضور در بازارچه های مهاجران، اقدام به زد و خورد با مهاجرین و بر هم زدن کسب و کار آنها کرده اند.