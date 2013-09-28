به گزارش خبرگزاری مهر، مدير كل پزشكي قانوني آذربايجان شرقي روز شنبه در مراسم افتتاح مركز ژنتیک پزشکی قانونی شمال غرب با بیان این مطلب اظهار داشت: اين مركز با توجه به مهيا بودن بسترهاي لازم براي شناسايي هويت مجرمان و جان باختگان حوادث مختلف كه شناسايي آنان به صورت عادي امكان پذير نيست و همچنین با در نظر گرفتن مركزيت تبريز در شمال غرب كشور راه اندازي شد.

بهرام صمدي راد در خصوص اعتبارات و نحوه تامین نیروی متخصص مورد نیاز این مرکز اظهار كرد: براي تجهيز اين مركز چهار ميليارد ريال اعتبار پیش بینی شده بود كه تا کنون سه ميليارد ريال آن تخصيص يافته ونيروي انساني متخصص ژنتيك نیز پس از آموزش هاي لازم در مركز ژنتيك تهران و مشهد تامين شده است.

صمدي راد گفت:مركز ژنتيك پزشكي شمال غرب كشور داراي بخش هاي PCR و prePCR ، الكتروفورز، تكنيك DNA سرولوژي، تكنيك سرولوژي و كارشناسان ژنتيك است و و در آینده به بانك هويت ايرانيان متصل خواهد شد.

معاون قوه قضاييه و رييس سازمان پزشكي قانوني كشور نیز در مراسم افتتاح این مرکزگفت: مركز ژنتيك پزشكي قانوني تبريز به عنوان هفتمين مركز تشخيص هويت دي.ان.اي در ايران با هدف تكميل بستر ایجاد بانك ژنتيك ايرانيان راه اندازي مي شود.

احمد شجاعي با اشاره به برنامه های سازمان پزشكي قانوني برای ثبت داده هاي ژنتيكي گروه هايي چون خلبانان، رانندگان اتوبوس ها، كارگران، خبرنگاران، نيروهاي نظامي و انتظامي در بانك اطلاعات ژنتيكي ايرانيان پیش از سایر گروه ها افزود: تکمیل اين بانك ژنتیکی، امكان شناسايي مجرمان و جان باختگان حوادث مختلف را در سريع ترين زمان ممكن ميسر مي كند.

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور خاطر نشان كرد: در شرايط ايده آل بايد در زمان تولد نوزدان امكان ثبت داده هاي هويتي ژنتيكي وجود داشته باشد.

شجاعي همچنين گفت: شناسايي و درمان انواع بيماري هاي سرطاني بوسیله بانك ژنتيك، از دیگر كاربردهاي مهم اين بانك محسوب مي شود.